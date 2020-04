Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- Trump appelle à "libérer" des Etats confinés -

Donald Trump a semé la consternation en appelant à "libérer" trois Etats dont les gouverneurs démocrates ont demandé à la population de rester confinée.

"Libérez le Minnesota!", "Libérez le Michigan!", "Libérez la Virginie", a twitté le président américain alors que des militants, parfois armés, s'apprêtaient à défier une nouvelle fois samedi les autorités de ces Etats en se rassemblant dans la rue.

- La Chine dément toute "dissimulation" -

Sous le feu des critiques, la Chine a revu à la hausse son bilan officiel de décès, avec près de 1.300 morts supplémentaires à Wuhan, soit 4.632 morts au total, mais a démenti toute "dissimulation".

Il y a eu "des retards" et "omissions" dans l'enregistrement des décès, s'est défendu Pékin alors que Donald Trump affirme que le nombre de morts chinois est "bien plus élevé" que le bilan officiel. Paris et Londres ont aussi mis en doute la transparence de la Chine.

- Plus de 154.000 morts dans le monde -

La pandémie a fait au moins 154.188 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11H00 GMT.

Plus de 2.251.695 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (37.079), devant l'Italie (22.745), l'Espagne (20.043), la France (18.681) et le Royaume-Uni (14.576).

- Royaume-Uni: des morts non comptabilisées -

Des milliers de personnes sont mortes en maisons de retraite au Royaume-Uni, bien au-delà des chiffres officiels, selon un organisme du secteur, Care England, avançant une estimation de 7.500 décès.

- Combien de contaminations ? -

Une étude américaine sur la présence d'anticorps au Covid-19 estime que le nombre réel de contaminations dans la Silicon Valley (Californie) est sans doute plus de 50 fois supérieur au nombre de cas officiellement confirmés.

L'antiviral expérimental remdesivir s'est montré efficace pour ralentir la progression du Covid-19 chez des singes, selon une autre étude américaine.

- En France, précisions sur le déconfinement -

Le président Emmanuel Macron "ne souhaite pas de discrimination" des personnes âgées dans le déconfinement progressif après le 11 mai et "en appellera à la responsabilité individuelle" de chacun, selon l'Elysée.

Le président du comité scientifique qui conseille les autorités avait estimé que les personnes "au-dessus de 65 ou de 70 ans" devraient rester confinées.

Le Premier ministre doit s'adresser dimanche aux Français.

- 1.081 marins positifs -

Un total de 1.081 marins ont été testés positifs au Covid-19 sur le porte-avions nucléaire français Charles de Gaulle et le groupe aéronaval qui l'accompagne, sur un total de 2.300 personnes, selon des chiffres provisoires.

- "Effets dévastateurs" sur l'économie -

La crise économique causée par la pandémie risque d'effacer les progrès en matière de développement enregistrés ces dernières années dans les pays pauvres, a prévenu le président de la Banque mondiale, évoquant "une crise sans précédent" aux effets "dévastateurs".

- Faux fantôme -

En Malaisie, un habitant du village de Kemamana a eu l'idée d'effectuer des rondes nocturnes déguisé en fantôme pour inciter ses concitoyens à rester confinés. "Je regardais les infos et comme je voyais que de plus en plus de gens mouraient, j'ai décidé de faire peur aux habitants", a expliqué Muhammad Urabil à l'AFP.

