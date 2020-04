Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- Plus de 160.000 morts dans le monde -

La pandémie a fait au moins 164.016 morts dans le monde, dont près des deux tiers en Europe, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 19H00 GMT.

Plus de 2.363.210 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires.

Hormis les Etats-Unis qui comptabilisent le plus de morts (40.585 pour quelque 742.442 cas), l'Italie avec 23.660 décès et l'Espagne avec 20.453 morts sont les pays les plus atteints, suivis de la France (19.718) et du Royaume-Uni (16.060).

- Le laboratoire de Wuhan dément -

Le laboratoire de Wuhan pointé du doigt comme possible source du nouveau coronavirus a catégoriquement démenti toute responsabilité dans la pandémie, après les doutes émis par les pays occidentaux et une nouvelle mise en garde du président Donald Trump.

L'épidémie "aurait pu être arrêtée en Chine avant qu'elle ne commence et elle ne l'a pas été", a tonné le président américain. "S'ils étaient sciemment responsables, oui, alors il devrait y avoir des conséquences", a-t-il dit.

- Courbe descendante de l'épidémie à New York -

L'épidémie de coronavirus dans l'Etat de New York, épicentre de l'épidémie aux Etats-Unis, a amorcé pour la première fois une courbe "descendante", a indiqué dimanche le gouverneur Andrew Cuomo.

Il a appelé à "ne pas compromettre" les progrès réalisés, alors que les manifestations se sont multipliées à travers les Etats-Unis pour demander la fin des mesures de confinement.

- En France, le déconfinement sera progressif -

Le retour à la "vie d'avant" ne s'effectuera "probablement pas avant longtemps", a prévenu dimanche le Premier ministre français Edouard Philippe, en insistant sur le fait que le déconfinement prévu le 11 mai sera très progressif.

La France se fixe l'objectif de pouvoir réaliser à partir de cette date 500.000 tests par semaine pour les personnes présentant des symptômes et celles ayant été en contact avec un malade du Covid-19.

Les visites de familles dans les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes (Ehpad) pourront reprendre lundi, mais dans des conditions "extrêmement limitées".

- OMS: l'Australie réclame une enquête -

Les autorités australiennes qui affirment avoir réussi à limiter la propagation du virus en partie en allant à l'encontre des conseils de l'OMS, appellent à une enquête indépendante sur la façon dont l'Organisation mondiale de la Santé a géré la crise.

- Pâque orthodoxe -

Plus de 260 millions de chrétiens orthodoxes ont célébré dimanche Pâques dans des conditions exceptionnelles, les autorités les ayant globalement invités à rester chez eux, même si des rassemblements ont parfois été maintenus, comme en Géorgie ou en Ukraine.

- Pas de fêtes de Bayonne -

Les fêtes de Bayonne (Sud-Ouest de la France), l'un des plus grands rassemblements festifs d'Europe, n'auront pas lieu cet été en raison de la situation sanitaire, a indiqué dimanche à l'AFP le maire de la ville, qui espère pouvoir organiser des festivités à l'automne.

- Concert mondial virtuel -

Des dizaines de stars, des Rolling Stones à Céline Dion en passant par Taylor Swift, ont donné dans la nuit de samedi à dimanche un concert virtuel en soutien aux soignants qui a permis de récolter quelque 35 millions de dollars (plus de 32 millions d'euros).

