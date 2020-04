Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de coronavirus.

- Plus de 165.000 morts -

La pandémie a fait au moins 165.216 morts dans le monde, dont près des deux tiers en Europe, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT.

Plus de 2.403.410 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires.

Après les Etats-Unis, qui comptabilisent le plus grand nombre de morts (40.683), les pays les plus atteints sont l'Italie (23.660 décès), l'Espagne (20.852), la France (19.718) et le Royaume-Uni (16.060).

En Espagne, le bilan quotidien est passé lundi sous les 400 morts pour la première fois en quatre semaines.

- Des crèches rouvertes en Norvège -

La Norvège, où l'épidémie semble sous contrôle, a commencé lundi à rouvrir ses crèches, malgré les appréhensions de certains parents, premier pas d'une levée lente et progressive des restrictions.

- Réouverture le 6 mai des lycées du Hubei -

Les lycées de la province chinoise du Hubei (centre), d'où est partie l'épidémie, rouvriront le 6 mai pour les élèves de terminale.

- Début de déconfinement -

L'Allemagne a entamé lundi une levée partielle des restrictions, dont la réouverture des magasins de moins de 800 mètres carrés. Les rassemblements de plus de deux personnes demeurent proscrits, une distance minimale de 1,5 mètre reste exigée dans les lieux publics.

La chancelière Angela Merkel s'est dite "très préoccupée", par un éventuel relâchement dans le respect des restrictions.

Au Danemark, de nombreuses petites entreprises ont rouvert lundi.

La Nouvelle-Zélande lèvera la semaine prochaine certaines restrictions: les entreprises considérées comme sûres pourront rouvrir, comme certaines écoles. Des restrictions sur les déplacements seront levées. Il sera possible de se réunir à dix pour certains événements (mariages, funérailles.)

Le Ghana a mis fin lundi à un confinement de trois semaines dans deux régions clés car cette mesure a de "graves" conséquences pour les plus pauvres, selon le président Nana Akufo-Addo.

- Seconde vague à Singapour -

Singapour a annoncé lundi un nombre record de plus de 1.400 nouveaux cas de Covid-19, détectés pour l'essentiel dans les foyers de travailleurs migrants.

Le pays avait réussi dans un premier temps à contenir la propagation du virus avec une stratégie de contrôle très stricte.

- Conséquences économiques -

Le pétrole brut américain était en chute libre lundi, sous 15 dollars le baril, son plus bas niveau en plus de deux décennies, face à un plongeon de la demande et des réserves américaines bientôt à saturation.

La Banque d'Espagne a annoncé un recul de 6,6% à 13,6% du PIB en 2020.

En France, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a annoncé lundi que 9,6 millions de salariés sont au chômage partiel (près d'un salarié du privé sur deux), appelant les chefs d'entreprises à reprendre leur activité s'ils le pouvaient.

Huit semaines de confinement en France vont se traduire par 120 milliards d'euros de perdus pour l'activité, selon une étude de l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE).

- Hôpitaux sous tension au Japon -

Au Japon, des médecins tirent la sonnette d'alarme, appelant les autorités à faire davantage pour éviter une saturation du système sanitaire du pays où le nombre de cas a dépassé les 10.000 ce week-end, malgré l'état d'urgence.

- Carences des systèmes de santé -

La pandémie a révélé les "carences systémiques" des services de santé à travers le monde, a estimé lundi le G20.

- L'Allemagne paiera pour des patients européens -

L'Allemagne a annoncé lundi qu'elle prendra en charge le coût des soins de patients européens atteints du Covid-19 et nécessitant une assistance respiratoire qu'elle a accueillis dans ses hôpitaux.