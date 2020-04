Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 qui a fait plus de 174.000 morts dans le monde.

- Plus de 2,5 millions de cas dans le monde -

La pandémie a fait au moins 174.001 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 19h00 GMT.

Plus de 2.525.240 cas ont été diagnostiqués dans 193 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 44.845 décès pour plus de 820.000 cas. Suivent l'Italie (24.648 morts), l'Espagne (21.282), la France (20.796) et le Royaume-Uni (17.337).

- "Catastrophe humanitaire mondiale" -

"Le nombre de personnes souffrant sévèrement de la faim pourrait doubler en raison de la pandémie de Covid-19, atteignant alors plus de 250 millions d'ici la fin de 2020", a averti le Programme alimentaire mondial (Pam), dont le patron a mis en garde contre une "catastrophe humanitaire mondiale".

Les ministres de l'Agriculture des pays du G20 ont promis de coopérer pour assurer un approvisionnement mondial "suffisant" en nourriture.

- Effet "dévastateur" -

L'Organisation internationale du travail (OIT) a prévenu que "la crise du Covid-19 a un effet dévastateur sur les travailleurs et les employeurs", à travers "des pertes massives, sur la production et les emplois dans l'ensemble des secteurs".

Un cabinet d'études privé a estimé que près de 60 millions de travailleurs européens, soit plus d'un quart, pourraient voir leurs emplois affectés par les mesures de confinement.

L'Amérique latine va connaître cette année la pire récession de son histoire, avec une chute attendue de 5,3% du PIB, selon les Nations unies.

- Aides -

Le président américain Donald Trump a demandé à son administration d'établir un plan d'aide d'urgence à l'industrie du gaz et du pétrole, ravagée par la chute vertigineuse des prix du pétrole.

Le Sénat américain a adopté un nouveau plan de près de 500 milliards de dollars pour soutenir les PME, aider les hôpitaux et renforcer le dépistage du coronavirus.

Le président sud-africain a annoncé un "énorme plan de soutien économique et social" d'un montant de 24,4 milliards d'euros pour soutenir les entreprises et les personnes les plus vulnérables.

- Timides mesures de déconfinement -

Le gouvernement néerlandais a annoncé la réouverture partielle à partir du 11 mai des écoles primaires et des garderies.

En Espagne, le confinement, l'un des plus stricts d'Europe, sera légèrement assoupli à partir du 27 avril pour permettre aux enfants, jusqu'ici enfermés chez eux, de sortir.

En revanche, les autorités de Singapour ont annoncé la prolongation du confinement jusqu'à début juin, après un bond du nombre de cas.

- "Pause" sur l'immigration -

Le président américain Donald Trump a annoncé une "pause" de 60 jours sur la délivrance de cartes vertes qui offrent le statut de résident permanent aux Etats-Unis. Le décret sera "probablement" signé mercredi.

- Masque obligatoire -

Le port du masque deviendra obligatoire dès la semaine prochaine dans une majorité des Etats régionaux allemands, dont la capitale, Berlin, qui va l'imposer à partir du 27 avril.

- Pas de rassemblements -

Le Danemark n'autorisera aucun rassemblement de plus de 500 personnes avant le 1er septembre et l'Irlande a proscrit les rassemblements de plus de 5.000 personnes jusqu'à fin août.

- Caméras -

Des caméras thermiques ont été installées dans plusieurs stations du métro de Panama pour repérer des voyageurs potentiellement infectés par le nouveau coronavirus.

- Plainte -

L'Etat américain du Missouri a porté plainte contre la Chine, accusant Pékin d'avoir dissimulé la gravité de l'épidémie de coronavirus et causé ainsi des "dommages", économiques et humains, "irréparables" dans cet Etat et dans le monde.

- "Fracture numérique" -

La moitié du nombre total d'apprenants dans le monde, soit 826 millions d'élèves et étudiants, "n'ont pas accès à un ordinateur à domicile", selon l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco). "Et 43% (706 millions) n'ont pas internet à la maison", ajoute l'Unesco, dénonçant une "fracture numérique préoccupante dans l'enseignement à distance".

- Annulations -

La Fête de la bière de Munich (Allemagne, 19 septembre-4 octobre) est annulée en raison des risques liés à l'épidémie. Plus de 6 millions de visiteurs y étaient attendus.

La ville espagnole de Pampelune a annulé ses célèbres fêtes de la San Fermin, dont les lâchers de taureaux attirent habituellement des dizaines de milliers de touristes début juillet.

burs-acm/mw/am/roc