Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie liée au nouveau coronavirus dans le monde.

- Plus de 260.000 morts -

L'épidémie a fait au moins 260.546 morts dans le monde depuis son apparition en décembre 2019 en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 19H00 GMT.

Plus de 3.710.240 cas ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 71.982 décès pour plus de 1,2 million de cas. Les autres pays les plus touchés sont le Royaume-Uni (30.076), l'Italie (29.684 morts), l'Espagne (25.857) et la France (25.809).

- "Pire que Pearl Harbor" -

"C'est pire que Pearl Harbor", "c'est pire que le World Trade Center", a déclaré Donald Trump depuis le Bureau ovale, dans une référence à l'attaque surprise du Japon contre la base militaire américaine à Hawaï, en 1941 et aux attentats du 11 septembre 2001. "Cela n'aurait jamais dû arriver", a-t-il ajouté, en réaffirmant sa volonté de "rouvrir le pays".

Le président américain a par ailleurs expliqué pourquoi il renonçait finalement à supprimer la cellule de crise sur le coronavirus: "Je n'avais pas réalisé à quel point elle était populaire".

- "Récession historique" -

La Commission européenne prédit une récession "historique" dans l'Union européenne cette année avec une chute record du PIB de 7,7% en zone euro, puis un rebond de 6,3% en 2021.

Les pays où sont attendues les plus fortes récessions sont la Grèce (-9,7%), l'Italie (-9,5%) et l'Espagne (-9,4%), très dépendants du tourisme.

- La Russie, 6eme pays le plus touché -

La Russie réfléchit à de premières mesures de déconfinement, même si elle est devenue le cinquième pays d'Europe le plus touché par le coronavirus, et le 6eme dans le monde, enregistrant à nouveau en 24 heures plus de 10.000 cas supplémentaires.

La ministre russe de la Culture, Olga Lioubimova, a été testée positive après le Premier ministre et le ministre de la Construction.

- Confinement et déconfinement -

La Corée du Sud a renoué mercredi avec un semblant de normalité en permettant la reprise de l'activité dans les bureaux et la réouverture des musées et bibliothèques.

Au Royaume-Uni, le Premier ministre Boris Johnson, attaqué par l'opposition sur le lourd bilan du pays, a promis de dévoiler une stratégie de déconfinement qui pourrait commencer dès lundi.

Les commerces non essentiels rouvriront lundi en Belgique sous strictes conditions, et dès dimanche, chaque famille pourra accueillir sous son toit quatre personnes, à condition qu'elles soient "toujours les mêmes".

En Espagne, où le Premier ministre Pedro Sanchez a estimé qu'un déconfinement "précipité" serait une "erreur absolue, totale et impardonnable", les députés ont voté la prolongation pour deux semaines de ce régime limitant strictement les déplacements, malgré l'opposition des conservateurs et de l'extrême droite.

En Afrique, afin d'empêcher une propagation de l'épidémie, N'Djamena va être isolée du reste du Tchad à partir de vendredi et ce durant quinze jours. Le gouvernement kenyan a décrété la fermeture de deux quartiers à Nairobi et dans la ville côtière de Mombasa.

- Etape décisive en Allemagne -

Fort de derniers chiffres d'infection "très satisfaisants", Berlin a décidé mercredi de lever en mai la quasi-totalité des restrictions, avec notamment la réouverture de tous les magasins et écoles ainsi que les restaurants et hôtels. Exceptions notables: la fermeture des frontières et l'interdiction des grandes manifestations sportives, festives ou culturelles avec du public.

Feu vert également à la reprise mi-mai à huis-clos de la Bundesliga, qui sera le premier championnat de football majeur à redémarrer.

- "Pas de certitudes" -

Les Etats-Unis disposent de "preuves significatives" que le nouveau coronavirus s'est propagé depuis un laboratoire de Wuhan, mais n'ont "pas de certitudes", a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, alors que les propos de différents hauts responsables américains divergent sur ce sujet-clé.

De son côté, Pékin a rejeté catégoriquement l'idée d'une enquête internationale.