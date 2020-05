Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie liée au nouveau coronavirus.

- Journée de l'Europe -

Les 27 chefs d'Etat et de gouvernement, flanqués des dirigeants des trois institutions de l'UE, ont prôné la solidarité pour sortir "plus forts" de l'épreuve, dans une vidéo publiée sur Twitter à l'occasion de la journée de l'Europe.

"Notre objectif c'est que l'Europe émerge plus forte de la pandémie et de la crise du Covid-19", déclare la chancelière allemande Angela Merkel, dont le pays va prendre la présidence tournante de l'UE en juillet. Initiative inédite, la vidéo réunit les dirigeants pour un message qui se veut optimiste en ce 70e anniversaire de la déclaration de Robert Schuman, considérée comme le texte fondateur de la construction européenne.

- J-2 en France -

Alors que la France vit son dernier weekend sous cloche, le Parlement a définitivement adopté samedi soir la prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet. Le texte permet notamment de restreindre certaines libertés et la création controversée d'un "système d'information" pour identifier les personnes infectées et leurs contacts.

Air France a annoncé le contrôle à partir de lundi de la température de ses passagers.

- Plus de 276.000 morts

Le Covid-19 a fait au moins 276.435 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 19H00 GMT.

Plus de 3.984.960 cas ont été diagnostiqués dans 195 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 77.744 décès pour plus de 1,29 million de cas. Suivent le Royaume-Uni avec 31.587 morts, l'Italie (30.395), l'Espagne (26.478) et la France (26.310).

- Pas de défilé sur la place Rouge -

Le coronavirus a contraint la Russie à célébrer sans faste les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, se contentant d'un défilé aérien et d'un sobre discours du président russe Vladimir Poutine devant la flamme du soldat inconnu. "Nous savons et nous avons fermement la foi d'être invincibles lorsque nous sommes unis", a-t-il déclaré, avant une minute de silence.

Le Bélarus voisin a célébré, en revanche, en grande pompe les commémorations de la victoire sur l'Allemagne nazie avec une parade militaire à Minsk et des événements publics malgré la pandémie.

- Pression sur le gouvernement Merkel

De nombreuses voix s'élèvent en Allemagne, tant dans le camp des conservateurs que des sociaux-démocrates, pour lever au plus vite les restrictions et supprimer les contrôles aux frontières.

"Après plus de sept semaines, il faut retirer les grillages et les barrières au coeur de l'Europe !", ont clamé plusieurs députés dans un appel au gouvernement.

- Télétravail prolongé chez Google et Facebook

La plupart des employés de Google et Facebook vont continuer à travailler de chez eux jusqu'à la fin de l'année, même si les bureaux devraient rouvrir cet été.

- Apprentis sorciers indiens -

Ils espéraient qu'elle puisse guérir du Covid-19: un pharmacien indien est mort, et son patron a été hospitalisé, après avoir bu une décoction - un mélange d'oxyde nitrique et de nitrate de sodium - fabriquée à partir de recherches sur internet avec des ingrédients achetés sur un marché local.

burx-fm-kd/mw/fjb