Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'UE soutient l'OMS -

La Commission européenne a soutenu mardi l'OMS après les menaces du président américain Donald Trump de couper les vivres à l'Organisation mondiale de la Santé, dont il a maintes fois critiqué la gestion de la crise du coronavirus, l'accusant d'être "une marionnette de la Chine".

"C'est le moment où il faut faire preuve de solidarité, et non pas montrer du doigt ou saper la coopération multilatérale", a déclaré une porte-parole de la Commission européenne.

- Plus de 318.500 morts -

La pandémie a fait au moins 318.517 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 11H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 90.369 décès pour plus de 1,5 million de cas. Suivent le Royaume-Uni avec 34.796 morts, l'Italie (32.007), la France (28.239) et l'Espagne (27.709).

Parmi les pays les plus touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 79 décès pour 100.000 habitants, suivi par l'Espagne (59), l'Italie (53), le Royaume-Uni (51) et la France (43).

- Russie: Premier ministre de retour -

Le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine a repris toutes ses fonctions mardi, presque trois semaines après son hospitalisation pour contamination par le nouveau coronavirus, selon un décret du Kremlin.

M. Michoustine a affirmé lundi que la Russie avait "stoppé la croissance" des infections mais que la situation restait "compliquée", sur fond de critiques mettant en doute le bilan officiel de 2.837 morts dans ce pays.

- France: "quatorzaine" sur une base volontaire -

En France, les voyageurs français et résidents permanents en France arrivant de l'étranger hors UE seront invités à se soumettre à une quarantaine de 14 jours sur une base "volontaire" à compter du mercredi 20 mai, a annoncé Paris.

Le Conseil scientifique chargé de conseiller le gouvernement n'est par ailleurs pas opposé à la tenue du second tour des élections municipales en juin mais juge nécessaire une nouvelle évaluation des conditions sanitaires 15 jours avant la date retenue pour le scrutin.

- GB : lourd bilan des maisons de retraite -

Près de 10.000 décès impliquant le nouveau coronavirus ont été dénombrés dans les maisons de retraite en Angleterre et au Pays de Galles, sur les plus de 39.000 décès liés à la maladie, a annoncé mardi le bureau national des statistiques (ONS).

- Port du masque en Algérie -

Les autorités algériennes ont décidé de rendre le port du masque sanitaire obligatoire dans le cadre de nouvelles mesures visant à enrayer la pandémie, à l'approche de la fête musulmane de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois de jeûne du ramadan, le 23 ou le 24 mai.

- L'esplanade des Mosquées va rouvrir -

Après deux mois de fermeture en raison de la pandémie, l'esplanade des Mosquées à Jérusalem rouvrira après l'Aïd el-Fitr, a annoncé mardi l'organisme gérant les lieux saints musulmans dans la Ville Sainte.