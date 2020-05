Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- Plus de 347.000 morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 347.723 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 19h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 98.584 décès. Viennent ensuite le Royaume-Uni avec 37.048 morts pour 261.184 cas, l'Italie avec 32.955 morts, la France avec 28.530 morts (182.942 cas) et l'Espagne avec 27.117 morts.

Selon l'OMS, la propagation du coronavirus "s'accélère" au Brésil, au Pérou et au Chili.

- Pic épidémique dépassé en Russie -

Les autorités russes qui ont estimé mardi que le pic épidémique était désormais "passé", ont indiqué qu'au moins 101 soignants sont morts dans le pays depuis le début de la pandémie. Il s'agit de la première statistique officielle de ce genre, mais qui est largement inférieure à une liste non officielle tenue par des médecins faisant état de 293 décès.

- Retour des traders à Wall Street -

Aux Etats-Unis, alors que les Américains se sont rendus en masse sur les plages et dans les parcs à l'occasion du weekend prolongé du Memorial Day, journée de commémoration de tous les morts de guerre, 80 courtiers new-yorkais ont retrouvé la salle mythique de Wall Street, qui avait fermé ses portes le 23 mars.

- Sorties de déconfinement -

D'autres lieux symboliques comme la basilique de la Nativité à Bethléem (Cisjordanie occupée) ou le site de Pompéi inscrit au patrimoine mondial de l'humanité et fleuron de l'économie touristique italienne, ont rouvert leurs portes mardi, illustrant la multiplication des mesures de sortie du confinement.

Pays le plus touché du Moyen-Orient, l'Iran a rouvert ses restaurants.

L'Arabie saoudite a annoncé une réouverture des mosquées pour le 31 mai et une levée du couvre-feu à partir du 21 juin, sauf dans la ville sainte de La Mecque.

- Coup de frein sur l'hydroxychloroquine -

La très controversée hydroxychloroquine, popularisée par l'infectiologue marseillais Didier Raoult, est désormais dans le viseur des autorités sanitaires françaises qui ont recommandé mardi de ne pas l'utiliser dans le traitement du Covid-19 hors essais cliniques.

Cet avis intervient au lendemain de la décision de l'OMS de suspendre "temporairement" les essais cliniques sur la chloroquine et ses dérivés.

- Boris Johnson sous pression -

La polémique autour d'un conseiller du Premier ministre britannique Boris Johnson, Dominic Cummings, accusé d'avoir enfreint les règles de confinement, continue d'ébranler le gouvernement, avec la démission d'un secrétaire d’Etat mécontent du soutien obtenu par l'intéressé.

- Le secteur aérien frappé de plein fouet -

La faillite de la compagnie aérienne LATAM, mastodonte sud-américain avec plus de 42.000 salariés, vient rappeler les effets économiques dévastateurs de la pandémie.

Pourtant, les aides apportées par les Etats pour permettre la survie des compagnies aériennes ont atteint à la mi-mai 123 milliards de dollars, selon l'Association internationale du transport aérien (Iata).

- 8 milliards d'euros pour l'Automobile -

Le président Emmanuel Macron a présenté un plan de plus de huit milliards d'euros pour secourir la filière automobile française et ses 400.000 emplois directs, avec notamment un renforcement des aides à l'achat de voitures électriques et hybrides.

- Hommage aux victimes en Espagne -

Le gouvernement espagnol a décrété dix jours de deuil national à partir de mercredi, en mémoire des victimes du nouveau coronavirus, qui a causé la mort de plus de 27.000 personnes dans le pays.