Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- Plus de 100.000 morts aux Etats-Unis -

Les Etats-Unis ont franchi mercredi le cap des 100.000 morts recensés du nouveau coronavirus, un bilan nettement supérieur à tous les autres pays du monde, selon l'université Johns Hopkins.

- UE: 750 milliards -

Avec un fonds de relance de 750 milliards d'euros pour soutenir l'économie européenne mise à mal par le coronavirus, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a proposé un plan d'aide exceptionnel, et appelé les 27 à "mettre de côté les vieux préjugés" pour le soutenir.

L'Italie et l'Espagne pourraient recevoir plus de 172 et 140 milliards d'euros respectivement via cet instrument, qui va faire l'objet d'âpres négociations entre Etats membres.

- Grave récession en France -

Avec un effondrement d'environ 20% du PIB au deuxième trimestre, les experts tablent sur un repli de plus de 8% sur l'année en France. C'est "la plus importante récession depuis la création des comptes nationaux en 1948", selon l'Institut national de la statistique.

- Espagne: la pauvreté explose -

Des milliers d'Espagnols que la pandémie a plongés dans une pauvreté rappelant la crise financière de 2008 se tournent, souvent pour la première fois de leur vie, vers l'aide alimentaire qui a bondi de 40% durant le confinement, d'après la Fédération des banques alimentaires du pays.

- Plus de 352.000 morts -

La pandémie a fait au moins 352.494 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 19H00 GMT

Plus de 5.638.190 cas ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 100.047 décès. Suivent le Royaume-Uni avec 37.460 morts, l'Italie (33.072), la France (28.596) et l'Espagne (27.118).

Pays de loin le plus touché d'Amérique latine, le Brésil a franchi le cap des 25.000 morts avec un total de 25.598 décès, selon le ministère de la Santé.

- Hydroxychloroquine -

La France a banni la très controversée hydroxychloroquine pour traiter le Covid-19, après des semaines de débats sur l'efficacité de ce médicament et la publication d'une étude pointant ses dangers.

Les députés français ont voté pour le déploiement de StopCovid, application de traçage pour smartphone censée aider à lutter contre l'épidémie.

- Déconfinement -

En Israël, les restaurants, cafés et bars ont commencé timidement à rouvrir leurs portes.

En Suisse, dès samedi, les rassemblements jusqu'à 30 personnes seront autorisés. Et dès le 6 juin, seront possibles toutes les manifestations publiques ou privées allant jusqu'à 300 personnes.

La maire de Washington va assouplir dès vendredi les consignes, avec l'ouverture des coiffeurs et des terrasses de restaurants.

Et Moscou a autorisé la réouverture à partir du 1er juin de commerces et, sous conditions, les sorties en promenade.

- La Pologne abandonne les masques -

Les Polonais ne seront plus obligés de porter un masque à partir de ce weekend, à condition de maintenir une distance de deux mètres entre deux personnes.

- Les jeunes privés d'emploi -

Les jeunes sont les principales victimes du marasme économique né de la pandémie, avec un jeune sur six sans emploi, d'après l'Organisation internationale du travail.

- Violence contre des soignants -

Au moins 200 incidents de violence contre des soignants ont été enregistrés depuis le début de la pandémie, a indiqué le Comité international de la Croix-Rouge.

- Enfants menacés par la pauvreté -

Les conséquences économiques de la pandémie pourraient pousser jusqu'à 86 millions d'enfants supplémentaires dans la pauvreté d'ici la fin de l'année, selon une étude conjointe de l'ONG Save the Children et de l'agence onusienne Unicef.

- Payer les soins des touristes -

Chypre espère attirer les touristes déconfinés en promettant de couvrir les dépenses médicales de tout visiteur testé positif lors de son séjour sur l'île.

burs-acm/cds/bfi/ybl