Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- La France accélère le déconfinement -

Le président français Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures de déconfinement plus tôt que prévu dimanche, promettant de "tirer les lecons" de l'épidémie qui a fait quelque 30.000 morts en France. Toute la France, sauf la Guyane et Mayotte, passera en "vert" lundi.

Crèches, écoles et collèges reprendront pour tous à partir du 22 juin, avec "une présence obligatoire".

Cafés et restaurants de la capitale rouvriront dès lundi.

- Plus faibles bilans aux USA et au Royaume-Uni -

Les Etats-Unis ont enregistré 382 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, soit le bilan journalier le plus faible depuis plusieurs semaines, selon le comptage dimanche de l'université Johns Hopkins.

Depuis la fin du mois de mai, le nombre de décès quotidiens dépasse très rarement les 1.000 dans le pays, de loin le plus touché par la pandémie, qui y a fait 115.729 morts selon le comptage de dimanche.

Le Royaume-Uni de son côté a dénombré 36 morts supplémentaires de personnes testées positives au nouveau coronavirus, le plus faible bilan quotidien depuis le 21 mars, deux jours avant l'entrée en vigueur du confinement.

- Frontières rouvertes -

La Belgique, la France, la Grèce rétablissent lundi matin la libre circulation avec tous les pays du continent. Athènes, dont l'économie repose en grande partie sur le tourisme, va même plus loin et invite les voyageurs de plusieurs régions hors UE - comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la Corée du Sud, la Chine.

La Norvège va ouvrir lundi ses frontières à tous les pays nordiques en imposant des conditions qui excluent à ce stade la quasi-totalité de la Suède, où l'épidémie de nouveau coronavirus reste vive.

- Pakistan: prévision inquiétante -

Le ministre du Plan pakistanais a prévenu que le nombre de cas de coronavirus dans son pays pourrait doubler d'ici fin juin et dépasser le million un mois plus tard.

Le Pakistan a pour l'instant confirmé près de 140.000 cas de Covid-19 et près de 2.700 morts.

- Aggravation en Iran -

L'Iran a annoncé plus de 100 morts du Covid-19 en 24 heures, ce qui n'était plus arrivé depuis deux mois.

Les autorités sanitaires ont recensé 107 nouveaux décès, ce qui porte le bilan de l'épidémie à 8.837 morts en Iran, de loin le pays du Moyen-Orient le plus touché par la pandémie.

- Rebond en Chine -

Selon les autorités chinoises, 57 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus ont été recensés en 24 heures, dont 36 à Pékin, le plus haut chiffre quotidien depuis avril.

Les autorités sanitaires de Pékin ont précisé que ces 36 cas ont tous un lien avec le marché au gros de Xinjadi, dans le sud de la capitale, qui vend notamment de la viande, du poisson et des légumes. Cette découverte a entraîné le confinement d'urgence de 11 zones résidentielles des environs.

- Espagne : réouverture des frontières avec l'UE avancée -

L'Espagne va avancer au 21 juin le rétablissement de la libre circulation avec tous les pays de l'UE, sauf à la frontière terrestre avec le Portugal où les contrôles seront levés le 1er juillet.

Le gouvernement espagnol avait jusqu'ici donné la date du 1er juillet.

- Plus de 430.000 morts -

La pandémie a fait plus de 431.193 morts, et infecté plus de 7,8 millions de personnes dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 19H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 115.729 décès. Suivent le Brésil avec 42.720 morts, le Royaume-Uni (41.698), l'Italie (34.345) et la France (29.398).

- Détenus libérés -

Le Pérou a libéré 1.500 détenus condamnés à des peines légères afin de réduire la surpopulation dans ses prisons, où ont eu lieu des mutineries parfois meurtrières suscitées par la crainte de la contamination au coronavirus, a annoncé le gouvernement dimanche.

