Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- Plus d'un million de cas au Brésil -

Le Brésil a dépassé vendredi le cap du million de cas de contaminations de coronavirus, seulement franchi auparavant par les Etats-Unis, signe que l'épidémie n'est toujours pas contrôlée dans le plus grand pays d'Amérique latine.

Nouvel épicentre mondial de la pandémie, le Brésil enregistre 1.032.913 contaminations après un record de 54.771 nouveaux cas en une journée, a annoncé le ministère de la Santé.

Le pays va franchir dans les jours qui viennent le cap des 50.000 morts, après 48.954 décès vendredi suite à la prise en compte de 1.206 morts supplémentaires en 24 heures.

Ces données font du Brésil le deuxième pays au monde où le Covid-19 tue le plus et contamine le plus -- près de quatre mois après le premier cas -- derrière les Etats-Unis, qui ont dépassé les 2 millions de cas et déplorent près de 119.000 morts, avec 705 nouveaux décés vendredi en 24 heures.

- Plus de 20.000 morts au Mexique -

Le bilan de l'épidémie de Covid-19 au Mexique a dépassé le seuil des 20.000 morts, a annoncé vendredi le gouvernement, qui a également fait état de plus de 5.000 nouveaux cas de contamination en une journée.

Les autorités ont enregistré 647 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le bilan de la pandémie au Mexique à 20.394 morts.

En une journée, 5.030 nouveaux cas de contamination ont été recensés, portant le total à 170.485 dans le pays.

- Le monde dans une "phase dangereuse" -

Le monde est entré dans une "phase dangereuse" à mesure que rouvrent les pays qui avaient mis en place des mesures de confinement ou de restrictions à la mobilité, s'est alarmée vendredi l'Organisation mondiale de la santé.

"Le virus continue de se propager rapidement, il reste mortel et la plupart des personnes restent exposées", a déclaré un responsable de l'organisation.

- Italie: appels à la "prudence" -

Les autorités sanitaires italiennes ont appelé à la "prudence", après avoir observé la semaine dernière des "signaux d'alerte liés à la transmission" du Covid-19, notamment à Rome, indiquant que "la circulation du virus est encore importante".

- Plus de 457.000 morts -

La pandémie a fait plus de 457.000 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 19h00 GMT et dans la nuit de vendredi à samedi.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec plus de 119.000 décès, suivis du Brésil (48.954), du Royaume-Uni (42.461), de l'Italie (34.561) et de la France (29.617).

- UE: sommet virtuel sur la relance -

Les dirigeants européens ont entamé une course contre la montre pour s'entendre avant fin juillet sur un plan de relance massif, malgré les profondes divergences constatées lors d'un premier tour de table en visioconférence.

- Reprise des vols -

Chypre a encore assoupli les restrictions d'entrée sur son territoire, en autorisant à partir de samedi la venue de voyageurs en provenance de France, d'Italie et d'Espagne, ainsi que du Liban voisin. Le pays est désormais ouvert aux vols en provenance de 30 pays.

Un avion d'Air France en provenance de Paris s'est posé vendredi à Shanghai, marquant la timide reprise des vols de la compagnie vers la Chine après cinq mois d'interruption.

- Déconfinement -

Les cinémas et casinos en France rouvriront lundi, a annoncé le gouvernement dans la nuit de vendredi à samedi, ajoutant que les stades accueilleront pour leur part à nouveau le public à partir du 11 juillet avec 5.000 spectateurs maximum.

Le Maroc a annoncé vendredi un nouvel assouplissement des mesures de restrictions en vigueur depuis mi-mars pour lutter contre la pandémie de coronavirus, en dépit d'une forte hausse du nombre de cas ces dernières 24 heures.

Le Premier ministre irlandais a annoncé que son gouvernement allait accélérer une nouvelle fois le processus de déconfinement. Les lieux de culte ou de loisirs, les salles de gym, les cinémas et les coiffeurs pourront rouvrir dès le 29 juin.

En Suisse, les rassemblements allant jusqu'à un millier de personnes seront autorisés à certaines conditions à partir de lundi.

En revanche, le gouvernement ukrainien a annoncé qu'un confinement plus strict devra être imposé dans une partie du pays, la propagation du nouveau coronavirus s'accélérant depuis la levée de nombreuses restrictions.

- Pékin inspecte les aliments importés -

La Chine a annoncé avoir lancé une campagne d'inspection des aliments importés, après la réapparition récente du nouveau coronavirus à Pékin, des experts ayant noté des similitudes avec des souches européennes du virus.