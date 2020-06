Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- Europe: plus de 2,5 millions de cas -

Avec au moins 2.500.091 cas, pour 192.158 décès, l'Europe reste le continent le plus touché par la pandémie même si c'est désormais en Amérique latine que la maladie progresse le plus rapidement.

Plus de la moitié des contaminations sont enregistrées en Russie, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles samedi.

- Plus d'un million de cas au Brésil -

Le Brésil a dépassé vendredi le seuil symbolique du million de cas de contaminations, seulement franchi auparavant par les Etats-Unis, signe que l'épidémie n'est toujours pas contrôlée dans le plus grand pays d'Amérique latine.

Après un record de 54.771 nouveaux cas en une journée, le pays enregistre 1.032.913 contaminations et approche du cap des 50.000 morts.

Le Mexique a, lui, dépassé le cap des 20.000 morts. En une journée, 5.030 nouveaux cas de contamination ont été recensés, portant le total à 170.485 dans le pays. Les autorités de Mexico ont du coup retardé d'une semaine la reprise dans la capitale d'activités économiques, initialement prévue lundi.

- Près de 460.000 morts -

La pandémie a fait au moins 459.976 morts dans le monde depuis que la Chine a fait officiellement état de l'apparition de la maladie en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11H00 GMT.

Au total, plus de 8.680.640 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec plus de 119.130 décès, suivis du Brésil (48.954), du Royaume-Uni (42.461), de l'Italie (34.561) et de la France (29.617).

- Nouvelle étape du déconfinement en France -

Les autorités françaises ont annoncé une accélération du déconfinement pour l'été, avec notamment dès lundi le retour de tous les enfants à l'école et au collège et la reprise des sports collectifs. Les stades rouvriront au public le 11 juillet, date qui marquera la fin de l'état d'urgence sanitaire sur le territoire métropolitain.

Les cinémas, les centres de vacances, les casinos et les salles de jeux vont également rouvrir lundi "dans le respect de règles sanitaires strictes".

- Grand bond en arrière pour l'emploi des femmes -

"Les femmes, à cause de leur surreprésentation dans le secteur des services, ont été frappées de manière disproportionnée par le Covid-19", souligne l'Institute for Women’s Policy Research, un centre de réflexion américain.

Le choc économique massif de la pandémie a des allures de grand bond en arrière pour les femmes qui perdent leur travail, démissionnent ou s'occupent plus des enfants privés d'école que les hommes.

- Airbus: des décisions "amères" et "difficiles" -

De nouvelles réductions de cadence de production sont à envisager pour Airbus qui pourrait être amené à prendre des décisions "amères" et "difficiles" pour l'emploi "avant fin juillet", a prévenu le président exécutif du constructeur aéronautique européen, Guillaume Faury, dans une lettre adressée aux près de 140.000 salariés du groupe.

- Baisse du PIB de 12,5% au Pérou -

La Banque centrale du Pérou prévoit une baisse du PIB du pays de 12,5% en 2020, alors que le confinement décrété en mars pour endiguer la pandémie a paralysé de larges pans de l'économie. Deux millions d'emplois auraient été perdus dans le pays en raison des mesures de confinement en vigueur depuis le 16 mars.

Le Brésil devrait, lui, connaître une contraction de son PIB de 6% en 2020, selon l'Institut de recherche économique appliquée (Ipea).

burs-fm/mw/lch