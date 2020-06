Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19.

- La pandémie "s'accélère"-

Loin de refluer, la pandémie de Covid-19 "s'accélère" dans le monde avec "le dernier million de cas signalé en seulement huit jours", a mis en garde lundi le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Nous savons que la pandémie est bien plus qu'une crise sanitaire, c'est une crise économique, sociale et, dans de nombreux pays, politique. Ses effets se feront sentir sur des décennies", a-t-il ajouté, alors que de nombreux pays sont entrés dans une phase de déconfinement pour relancer leurs économies.

- Plus de dexaméthasone -

L'OMS a appelé à augmenter à l'échelle mondiale la production de dexaméthasone, premier traitement à réduire significativement la mortalité pour les cas les plus sévères de Covid-19.

"Le prochain défi consiste à augmenter la production et à distribuer rapidement et équitablement la dexaméthasone dans le monde entier", a déclaré le patron de l'OMS.

- Plus de 9 millions de cas -

Plus de 9 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles.

A 19H00 GMT, quelque 9.017.016 cas d'infection étaient recensés dont 469.060 décès. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 120.106 décès, devant le Brésil (50.617 décès), le Royaume-Uni (42.647), l'Italie (34.657) et la France (29.663).

- Pèlerinage à La Mecque limité -

L'Arabie saoudite a annoncé le maintien fin juillet du grand pèlerinage musulman de La Mecque mais avec un "nombre très limité" de fidèles.

Seules les personnes "se trouvant à l'intérieur du royaume" saoudien pourront effectuer le hajj, selon l'agence de presse officielle saoudienne SPA.

- Concert pour un vaccin -

Shakira, Coldplay, Usher ou Justin Bieber: des stars de la musique se mobilisent pour soutenir la collecte de dons dans la recherche médicale contre le Covid-19, lors d'un grand concert virtuel samedi à l'occasion d'une conférence des donateurs.

"Les artistes ont le pouvoir d'inspirer le changement", a salué Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne qui co-organise l'événement avec l'organisation Global Citizen.

- Déconfinement britannique accéléré -

Le Royaume-Uni a enregistré lundi moins de 1.000 nouveaux cas et 15 nouveaux morts, soit le plus faible bilan quotidien "depuis le 15 mars", des "progrès" qui poussent le gouvernement britannique à lever encore un peu plus le confinement.

Le Royaume-Uni reste le pays européen le plus touché par l'épidémie, mais les derniers chiffres vont "dans la bonne direction", selon le ministre de la Santé Matt Hancock.

- Disneyland Paris va rouvrir -

Première destination touristique privée en Europe, Disneyland Paris va rouvrir progressivement au public à partir du 15 juillet, avec une capacité d'accueil limitée, quatre mois après avoir fermé pour cause de pandémie.

La réservation du billet ou du séjour sera obligatoire et se fera uniquement en ligne. Les salariés comme les visiteurs, dès l'âge de 11 ans, devront porter un masque sur l'ensemble du site.

