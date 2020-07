Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 12 millions de cas -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 12.066.880 de cas d'infection (officiellement déclarés) et 549.701 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H GMT.

Après les Etats-Unis (132.309), les pays les plus touchés sont le Brésil (67.964), le Royaume-Uni (44.517), l'Italie (34.914) et le Mexique (32.796).

- Australie : Melbourne se reconfine -

La pandémie de coronavirus a obligé l'Australie - qui compte environ 9.000 cas et 106 morts - à reconfiner jeudi les cinq millions d'habitants de Melbourne, la deuxième ville du pays, pour six semaines.

- L'OMS lance un comité d'évaluation -

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé le lancement d'un comité d'évaluation sur la gestion de la pandémie. Ce panel indépendant d'experts et son mandat seront élaborés en consultation avec les Etats membres. "Nous ne vaincrons pas la pandémie si nous sommes divisés", a mis en garde son directeur général.

- Les transporteurs aériens mécontents -

La réouverture des frontières extérieures des pays de l'UE se fait de manière "chaotique", ce qui "sape clairement" le redémarrage du secteur aérien après son arrêt forcé lié au nouveau coronavirus, ont dénoncé deux grosses organisations représentant les compagnies et les aéroports.

Airlines for Europe (A4E), qui regroupe 16 transporteurs aériens - dont Air France-KLM, IAG, Lufthansa, Ryanair ou EasyJet -, et ACI Europe, qui dit représenter plus de 500 aéroports dans 45 pays européens, ont partagé ce constat dans un communiqué commun.

- La Grèce craint ses voisins -

Les autorités grecques ont exprimé jeudi leur inquiétude face à l'augmentation des cas de Covid-19 dans les Balkans voisins, soulignant le risque de "cas importés" en raison de l'arrivée en Grèce de touristes par les frontières terrestres.

Le bilan dans le pays reste toujours particulièrement bas, avec moins de 50 cas repérés quotidiennement, mais plus de la moitié de ces cas proviennent des touristes.

- Tensions en Serbie -

Dix policiers ont été blessés dans les heurts, mercredi soir à Belgrade, entre manifestants furieux de la gestion par les autorités de la crise du coronavirus et la police, a annoncé le ministre de l'Intérieur.

Les manifestants reprochent aux autorités d'avoir favorisé une deuxième vague de l'épidémie en levant rapidement le confinement pour pouvoir organiser les élections du 21 juin largement remportées par le Parti serbe du progrès (SNS) du président Aleksandar Vucic.

- Le port de Marseille touché -

Le port de Marseille, premier de France, a subi de plein fouet l'épidémie de coronavirus avec une baisse de 15% du trafic au premier semestre et un effondrement des croisières, mais compte maintenir ses investissements, ont annoncé ses dirigeants jeudi.

- Tokyo dédommage les clubs du soir -

La ville de Tokyo prévoit des primes financières pour inciter ses lieux de vie nocturnes à fermer temporairement afin de contrer la propagation du coronavirus, alors que le nombre quotidien de nouveaux cas dans la capitale japonaise a atteint jeudi un record.

- Prudence dans les universités américaines -

L'Ivy League, qui regroupe les universités les plus prestigieuses des Etats-Unis, a décidé de ne pas disputer de compétitions sportives jusqu'en 2021 à cause de la pandémie.