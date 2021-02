Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- "Covid long", une priorité -

Le "Covid long", qui affecte mystérieusement un nombre significatif de malades du Covid-19, doit "être de la plus haute importance" pour toutes les autorités sanitaires dans le monde, a déclaré jeudi la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé.

"C'est une priorité claire pour l'OMS (...). Cela doit l'être pour toutes les autorités sanitaires", a affirmé le directeur de l'organisation onusienne.

- Les Européens en sommet -

Les dirigeants des Vingt-Sept se retrouvent par visioconférence à partir de 14H00 GMT et vont tenter d'afficher une stratégie commune face à la menace des variants, en dépit de restrictions de circulation non coordonnées et de vives divergences sur le futur "passeport vaccinal".

- La Finlande serre la vis -

La Finlande va durcir drastiquement ses mesures contre le Covid-19 et fermer notamment ses bars et restaurants pendant trois semaines à compter du 8 mars, a annoncé jeudi le gouvernement.

Les autorités prévoient également un retour à l'enseignement à distance pour les classes secondaires, ainsi que le plafonnement immédiat de la jauge des rassemblements à six personnes dans les zones les plus touchées.

- Moselle : test obligatoire pour les frontaliers -

La France va demander des tests PCR négatifs de moins de 72 heures à compter de lundi prochain pour les déplacements non professionnels de frontaliers entre l'Allemagne et le département de la Moselle, un des plus touchés par la pandémie de Covid-19.

Un test PCR négatif est déjà demandé pour toute entrée en France en provenance de pays de l'UE pour les voyageurs autres que les transfrontaliers.

- Philippines : la vaccination est "un devoir" -

Les soldats philippins devront se faire vacciner, a annoncé jeudi l'armée, au moment où le pays se prépare à recevoir les première doses du laboratoire chinois Sinovac.

"Se faire vacciner ou non n'est pas une option pour les membres des forces armées. C'est un devoir", a déclaré le porte-parole militaire. Ceux qui refuseraient s'exposent à des sanctions.

- Axa condamné -

L'assureur Axa a été condamné à indemniser un restaurateur marseillais pour ses pertes d'exploitation dues au Covid-19 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, première juridiction d'appel à statuer au fond sur ce type de litige dont sont actuellement saisies plusieurs autres cours.

- Rugby-France: nouveau cas positif -

Après une accalmie de quarante-huit heures, un nouveau joueur du XV de France a contracté le coronavirus, entraînant la suspension des entraînements de jeudi et laissant planer le doute sur le match du Tournoi des six nations prévu dimanche contre l’Écosse.

La contamination de ce joueur porte à seize le nombre de cas positifs au Covid-19 dans les rangs de la sélection, douze joueurs et quatre membres de l'encadrement, dont le sélectionneur Fabien Galthié.

- Chine : test anal sur des diplomates US ? -

La Chine a démenti jeudi avoir infligé un dépistage anal du Covid-19 à des diplomates américains, dans l'espoir de désamorcer une polémique naissante entre les deux puissances.

Selon des médias américains, des employés du département d'Etat en poste en Chine se sont plaints d'avoir subi "par erreur" un dépistage rectal, alors qu'il en sont en principe exemptés.

Le géant asiatique, qui a largement endigué la contamination sur son sol, a commencé en début d'année à généraliser les tests rectaux, jugés plus fiables que les méthodes traditionnelles de prélèvement dans le nez ou la gorge.

- Plus de 2,49 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 2.498.003 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP jeudi à 11h00 GMT.

Plus de 112.512.890 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 505.899 décès pour 28.336.188 cas recensés, devant le Brésil (249.957 décès), le Mexique (182.815), l'Inde (156.705) et le Royaume-Uni (121.747).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

