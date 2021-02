Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Un comité d'experts recommande l'autorisation du vaccin de Johnson & Johnson

Un comité d'experts a unanimement recommandé vendredi l'autorisation en urgence aux Etats-Unis du vaccin unidose de Johnson & Johnson contre le Covid-19 pour les personnes âgées de 18 ans et plus.

L'avis de ce comité, composé en majorité de scientifiques indépendants, est consultatif, mais il conforte encore la probable autorisation du vaccin par les autorités sanitaires américaines, attendue dans la foulée.

- Personnel médical réticent à la vaccination au Zimbabwe

Une part importante du personnel médical du Zimbabwe est réticente à se faire vacciner contre le Covid-19, affirme vendredi un syndicat infirmier, soulignant le manque de clarté sur l'efficacité du vaccin contre le variant apparu en Afrique du Sud voisine.

- Eventuel reconfinement sur une partie de la France

La France attendait vendredi avec résignation un éventuel reconfinement sur une partie de son territoire pour lutter contre la pandémie, tandis que le gouvernement a réaffirmé sa volonté de prendre son temps face aux enjeux économiques et sociaux d'une telle décision.

- L'Estonie durcit les restrictions

La propagation du Covid-19 en Estonie est sur le point d'atteindre des proportions critiques, a mis en garde un haut responsable de Santé au moment où le gouvernement durcit les restrictions pour faire face à un des taux de contagion les plus élevés d'Europe.

- Confinement partiel en République tchèque

Le gouvernement tchèque a annoncé vendredi qu'il imposerait à ses citoyens, à partir du 1er mars, une interdiction de se déplacer en dehors des départements de leurs lieux de résidence, le taux de contamination par le Covid-19 par habitant en République tchèque étant le plus élevé du monde.

- ... et restrictions dans des Etats du Brésil

Divers gouverneurs d'Etats ou maires du Brésil ont annoncé des restrictions d'activités ou de mouvements afin d'éviter l'effondrement des structures sanitaires avec la flambée actuelle des cas de contamination par le coronavirus.

- Le Canada approuve le vaccin d'AstraZeneca

Après Pfizer-BioNTech et Moderna, les autorités de santé canadiennes ont annoncé avoir approuvé un troisième vaccin, celui du géant pharmaceutique AstraZeneca et sa version produite en Inde par le Serum Institute of India.

- Vaccin russe

Le laboratoire privé argentin Richmond a signé un accord préliminaire avec la Russie pour la production du vaccin Spoutnik V contre le Covid-19.

Le président russe Vladimir Poutine et le chancelier autrichien Sebastian Kurz ont évoqué la possibilité de livraisons à Vienne du vaccin russe, selon le Kremlin.

- Vaccination massive en Israël

Plus de la moitié de la population israélienne a reçu au moins une première dose du vaccin, soit 4,65 millions de personnes sur les 9,29 millions d'habitants, a indiqué le ministère israélien de la Santé.

Selon le ministère, 35% de la population a déjà reçu une seconde dose du vaccin Pfizer/BioNTech avec un taux dépassant les 85% chez les personnes âgées de 70 ans et plus.

- Plus de 2,5 millions de morts

La pandémie a fait plus de 2,5 millions de morts dans le monde depuis décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP vendredi en milieu de journée. Plus de 112,9 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 510.134 décès, devant le Brésil (252.835), le Mexique (183.692), l'Inde (156.825) et le Royaume-Uni (122.070).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

- Pour ses 94 ans, une Canadienne ne veut "pas de cadeau, juste le vaccin"

Pour les 94 ans de sa mère, Margot Rockett a affiché devant la maison de cette dernière à Toronto une banderole avec un message mêlant humour et indignation: "J'ai 94 ans aujourd'hui! Pas de cadeaux, juste le vaccin, SVP."

burx-cn/roc