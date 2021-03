Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Assouplissement progressif en Allemagne -

La chancelière allemande Angela Merkel a accepté mercredi soir un déverrouillage progressif du dispositif anti-Covid en Allemagne, cédant à un mécontentement croissant dans l'opinion et au sein de son propre gouvernement à sept mois des élections législatives.

Le pays va aussi autoriser le vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans.

- Biden exhorte à la prudence -

Le président Joe Biden a vivement critiqué mercredi la levée des restrictions anti-Covid dans certains Etats américains, une polémique appelée à trouver des échos dans d'autres pays quand ceux-ci auront réussi à se procurer les précieux vaccins.

"La dernière chose dont nous avons besoin est d'un raisonnement préhistorique qui affirme que tout va bien actuellement, +retirez vos masques+, +oubliez tout ça+", a lancé le président démocrate, fidèle au message de prudence qu'il martèle sur le sujet de la pandémie.

- L'Espagne franchit le seuil des 70.000 morts -

L'Espagne a franchi mercredi la barre des 70.000 morts, après avoir connu le mois le plus meurtrier du Covid-19 depuis la première vague, mais les indicateurs montrent que la situation sanitaire s'améliore, en particulier dans les maisons de retraite, où ont été injectés les premiers vaccins.

- France: retour à la normale "mi-avril"? -

Le gouvernement français espère "un retour à une vie plus normale (...) peut-être dès la mi-avril", même si d'ici là auront lieu "des semaines de gros temps", a déclaré son porte-parole Gabriel Attal, en précisant que le Premier ministre Jean Castex tiendra jeudi une conférence de presse.

- Le vaccin d'AstraZeneca pour les seniors en Belgique -

Le vaccin d'AstraZeneca va finalement être administré aux plus de 55 ans en Belgique, permettant aux autorités de "commencer immédiatement" la vaccination anti-Covid des personnes âgées, a annoncé mercredi soir le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke.

- La Grèce prolonge son confinement -

La Grèce a annoncé que le confinement serait à nouveau prolongé jusqu'au 16 mars et s'accompagnerait de mesures encore plus restrictives, alors que le pays traverse la période "la plus dure de la pandémie".

- Premières saisies de faux vaccins -

Environ 2.400 doses de faux vaccins ont été saisies en Afrique du Sud, tandis qu'un réseau de vaccins contrefaits a été démantelé en Chine, a annoncé Interpol, en prévenant qu'il ne s'agissait que de "la face émergée de l'iceberg".

- Soutien budgétaire dans l'UE -

Bruxelles a suggéré de maintenir en 2022 la suspension des règles de stricte discipline budgétaire imposées aux Etats membres depuis mars 2020 en raison de la crise liée au coronavirus.

- Plus de 60.000 morts en Colombie -

Le bilan de l'épidémie de coronavirus en Colombie a dépassé mercredi les 60.000 morts, a annoncé le ministère de la Santé, un an après l'apparition du virus dans ce pays le 6 mars 2020.

- Impact mondial sur les cancers des enfants -

Baisse des diagnostics, voire interruption de traitements: la pandémie de Covid a eu un impact négatif sur les services qui soignent les cancers de l'enfant à travers le monde, en particulier dans les pays les moins riches, selon une étude parue jeudi dans la revue The Lancet Child and Adolescent Health.

- Variant sud-africain protecteur ? -

Une étude préliminaire réalisée en Afrique du Sud tend à montrer que les personnes contaminées par le variant sud-africain du coronavirus possèdent une meilleure immunité face aux autres mutations du virus, ont annoncé mercredi des experts.

- Plus de 2,5 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 2,54 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts avec 519.064 décès, suivis par le Brésil (259.271) avec un nouveau record en 24 h annoncé mercredi (1.910 morts), le Mexique (187.187), l'Inde (157.346) et le Royaume-Uni (123.296).

Ces chiffres fondés sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.

