Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Tokyo: l'état d'urgence prolongé -

Le Japon va prolonger de deux semaines l'état d'urgence en place dans l'agglomération de Tokyo face au coronavirus, à moins de cinq mois de l'ouverture des jeux Olympiques prévus pour cet été dans la capitale nipponne.

L'état d'urgence, qui consiste principalement à demander aux bars et aux restaurants de fermer à 20H00, avait été levé le 28 février dans six départements et devait prendre fin ce dimanche dans le Grand Tokyo.

- Fin de confinement à Auckland -

La Première ministre néozélandaise Jacinda Ardern a annoncé que le confinement des quelque 1,7 million d'habitants d'Auckland prendrait fin dimanche, une semaine après son entrée en vigueur. Les autorités estiment que le foyer de contamination a été contenu.

- AstraZeneca bloqué : l'Australie compréhensive -

Après la décision de Rome de bloquer l'exportation vers l'Australie de vaccins AstraZeneca produits sur le sol européen, les autorités australiennes se sont montré compréhensives, relativisant l'impact de cette mesure.

L'Italie a expliqué cette décision, une première dans l'Union européenne, par "la pénurie persistante de vaccins et les retards d'approvisionnement de la part d'AstraZeneca", la "quantité importante" de doses concernées et le fait que l'Australie est considérée comme un pays "non vulnérable" par le mécanisme de l'UE.

- Sages-femmes et pharmaciens autorisés à vacciner -

En France, les pharmaciens et les sages-femmes sont désormais autorisés à prescrire et injecter les vaccins contre le Covid-19, de même que les infirmiers qui peuvent à présent vacciner sans qu'un médecin soit systématiquement présent.

- Campagnes de vaccination en Afrique de l'Est -

Le Kenya a entamé vendredi sa campagne de vaccination, avec une première phase ciblant le personnel médical, deux jours après avoir reçu plus d'un million de doses d'AstraZeneca dans le cadre de l'initiative Covax, créée par l'OMS pour permettre aux pays les plus démunis d'avoir accès aux vaccins.

Le Rwanda, qui est devenu mercredi le premier pays africain à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech, avec environ 100.000 doses livrées, a également commencé sa campagne de vaccination vendredi.

- Danemark : AstraZeneca aux plus de 65 ans -

Emboîtant le pas à plusieurs pays de l'UE comme l'Allemagne et la Belgique, les autorités sanitaires danoises ont étendu vendredi aux plus de 65 ans leur recommandation d'utiliser le vaccin AstraZeneca/Oxford, sur la base d'une étude écossaise.

- Rugby : le XV de France disculpé -

Le rapport d'enquête interne sur le foyer de contamination par le Covid-19 dans le XV de France conclut que le protocole sanitaire a été "bien élaboré" et "respecté" par l'équipe nationale de rugby, a affirmé vendredi le ministre français de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer.

- Cloches et minute de silence en Suisse -

Un an après avoir enregistré un premier décès lié au Covid-19, la Suisse entière a rendu un hommage exceptionnel aux plus de 9.000 personnes mortes de cette maladie sur son sol, en faisant retentir les cloches des églises après une minute de silence.

- Plus de 2,5 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 2,57 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi vendredi par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays le plus lourdement endeuillé avec 520.356 décès. Ils sont suivis par le Brésil (260.970), le Mexique (188.866), l'Inde (157.548) et le Royaume-Uni (124.025).

Ces chiffres qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.