Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- USA: 1.900 milliards de dollars pour doper la croissance -

Le Congrès américain a adopté mercredi le colossal plan de relance économique de 1.900 milliards de dollars défendu par Joe Biden, un succès majeur 50 jours après son arrivée à la Maison Blanche.

Sur ce montant vertigineux, qui fait craindre à certains économistes des poussées inflationnistes, quelque 15 milliards de dollars seront consacrés à la vaccination, 50 milliards pour les tests et le traçage et 10 milliards pour la production de vaccins.

- Le variant anglais, 64% plus mortel -

Le variant anglais est non seulement plus contagieux mais aussi 64% plus mortel que le coronavirus classique, selon une étude anglaise publiée mercredi, qui confirme de premières observations faites fin janvier.

Pour mille cas détectés, le variant anglais provoque 4,1 morts, contre 2,5 pour le coronavirus classique, concluent les auteurs de ces travaux publiés dans la revue médicale BMJ.

- AstraZeneca et décès: aucun lien avéré -

L'Agence européenne du médicament a annoncé mercredi qu'une enquête préliminaire n'avait établi aucun lien entre le vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 et le décès d'une infirmière autrichienne à qui il avait été injecté.

A l'instar de plusieurs autres pays européens, le Portugal a autorisé l'administration du vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans.

- Evacuations sanitaires en France -

Des malades de la région parisienne, en proie à une très forte hausse des hospitalisations en réanimation, vont être transférés vers d'autres régions dans les prochains jours, a annoncé le porte-parole du gouvernement français. Un nouveau confinement a été écarté pour l'heure dans cette région, la plus peuplée du pays.

Des patients du Nord de la France seront quant à eux transférés vers la Belgique.

- Texas: masques non-obligatoires, commerces ouverts -

Annoncée la semaine dernière, la levée des restrictions au Texas, le deuxième Etat le plus peuplé des Etats-Unis, a pris effet mercredi: plus de masque obligatoire en public, et réouverture de tous les commerces sans limitations.

Certains experts ont jugé cette mesure prématurée mais les responsables locaux, dont dépendent largement les mesures de restrictions, citent la montée en puissance de la campagne de vaccination pour justifier leur décision.

- Une relance pas assez verte -

Moins de 20% des dépenses destinées à relancer l'économie face à la crise du Covid-19 ont été favorables à l'environnement en 2020, s'alarme mercredi l'ONU dans un rapport qui appelle le monde à se mettre sur la voie d'une relance verte.

- Italie: forte baisse de l'espérance de vie -

L'espérance de vie a baissé en Italie de presque un an, à 82,3 ans, à cause de la pandémie, a rapporté mercredi l'Institut national de statistique (Istat).

- Aeroflot plonge -

Le premier groupe aérien russe, Aeroflot, a annoncé mercredi de lourdes pertes en 2020 en raison de la pandémie, qui a cloué au sol les avions du monde entier.

Le groupe contrôlé par l'Etat russe a enregistré une perte de 123,2 milliards de roubles (1,4 milliard d'euros), contre un bénéfice de 13,5 mds de roubles en 2019.

- Premiers vaccins au Congo-Brazzaville -

En pleine campagne électorale, le gouvernement du Congo-Brazzaville a réceptionné mercredi ses premiers vaccins contre le Covid-19 sous la forme de 100.000 doses Sinopharm offertes par la Chine, très présente dans ce pays d'Afrique centrale.

- Vaccin anti-Covid au musée -

Le flacon ayant contenu la première dose de vaccin anti-Covid-19 administrée aux Etats-Unis, le 14 décembre 2020, vient de rejoindre le Musée national d'histoire américaine de Washington, dans le cadre de sa collecte d'objets liés à la pandémie.

- Plus de 2,6 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 2,6 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 11h00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché avec 527.699 décès, suivis par le Brésil (268.370), le Mexique (191.789), l'Inde (158.063) et le Royaume-Uni (124.797).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.

