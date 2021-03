Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- AstraZeneca: l'OMS veut rassurer -

Comme l'Agence européenne des médicaments (AEM) avant elle, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a affirmé vendredi qu'il "n'y a pas de raison de ne pas utiliser" le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca, après la suspension de son utilisation, par mesure de précaution, dans plusieurs pays européens en raison de craintes liées à la formation de caillots sanguins.

La Bulgarie avait juste auparavant annoncé la suspension des injections de ce vaccin, dans la foulée du Danemark, de l'Islande et de la Norvège.

L'Italie, l'Autriche, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie et le Luxembourg ont interdit l'utilisation d'un lot spécifique de vaccins, et la Thaïlande a retardé le lancement de sa campagne de vaccination qui devait débuter vendredi.

- Vaccins: accusations de "contrats secrets" -

Le chancelier autrichien a accusé vendredi certains Etats membres de l'Union européenne, sans les nommer, d'avoir conclu en coulisses "des contrats" avec des laboratoires pharmaceutiques, fustigeant une répartition inégale des vaccins anti-Covid entre pays.

Sebastian Kurz dit avoir partagé des informations avec les dirigeants belge, grec, polonais, slovène et tchèque.

- L'Italie resserre la vis -

Le gouvernement italien devrait annoncer vendredi la fermeture à partir de lundi des écoles, bars et restaurants dans la majeure partie du pays, afin d'endiguer une nouvelle flambée épidémique qui menace de saturer les hôpitaux.

- Vaccins/USA: vers une levée des restrictions -

Le président américain Joe Biden a ordonné à tous les Etats du pays la levée progressive des restrictions d'âge afin que tous les Américains adultes soient éligibles au vaccin d'ici le 1er mai. Mais le "combat est loin d'être terminé", a-t-il mis en garde.

- Essais cliniques -

Le groupe pharmaceutique français Sanofi a annoncé vendredi le lancement des premiers essais sur l'homme, en partenariat avec la biotech américaine Translate Bio, de son second projet de vaccin contre le Covid-19, le premier étant lui toujours en phase de tests après avoir pris du retard.

L'entreprise américaine Novavax a confirmé que son vaccin était efficace à 89% contre le Covid-19, mais beaucoup moins contre le variant sud-africain.

Une étude a par ailleurs révélé qu'une personne guérie du Covid-19 et recevant ensuite une première dose du vaccin de Pfizer ou de Moderna est autant, voire mieux, protégée que quelqu'un qui n'a jamais attrapé la maladie mais a reçu les deux doses de vaccin.

- France: hausse des cas de dépression -

A l'issue du premier confinement en mars 2020, une personne sur sept présentait un syndrome dépressif, selon une étude publiée vendredi, mettant en évidence une plus grande vulnérabilité des femmes et des jeunes.

- Plus de 2,6 millions de morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.630.768 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 11H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays comptant le plus de morts avec 530.821 décès, suivis par le Brésil (272.889), le Mexique (193.142), l'Inde (158.306), et le Royaume-Uni (125.168).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, suivi par la Belgique, la Slovénie et le Royaume-Uni.

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.

