Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Inquiétude pour les Balkans et l'Europe centrale -

La situation dans les Balkans et en Europe centrale est "particulièrement" inquiétante, à l'heure où le nombre de cas en Europe augmente pour la troisième semaine consécutive, a affirmé jeudi la direction régionale de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), soulignant que le nombre de morts et d'hospitalisations y est actuellement "parmi les plus élevés dans le monde".

- Avis attendus sur AstraZeneca -

L'Organisation mondiale de la Santé a renouvelé jeudi son appel à continuer à utiliser le vaccin AstraZeneca contre le Covid-19, à quelques heures d'un avis très attendu de l'Agence européenne du médicament (EMA) et à la veille de son propre avis.

- Déclin démographique en Australie -

La population australienne a diminué pour la première fois depuis plus d'un siècle, en raison notamment de la fermeture des frontières qui a entraîné une diminution du nombre de migrants, selon des chiffres publiés jeudi.

- Le président tanzanien mort du Covid? -

Le président de la Tanzanie John Magufuli "est mort du corona", a affirmé jeudi son principal opposant Tindu Lissu, qualifiant le décès du chef d'Etat comme une forme de "justice immanente" après qu'il n'a eu de cesse de minimiser l'impact du Covid-19.

La vice-présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a annoncé mercredi soir le décès du président, 61 ans, officiellement en raison de problèmes cardiaques, dont il souffrait depuis dix ans.

- Vaccins: problème d'approvisionnement en GB -

Le gouvernement britannique s'est voulu rassurant jeudi face aux inquiétudes suscitées par une réduction des approvisionnements en vaccins contre le Covid-19 en avril au Royaume-Uni, susceptible de ralentir sa campagne de vaccination, l'une des plus avancées au monde.

- Italie: journée en mémoire des victimes -

L'Italie commémore jeudi les victimes de l'épidémie de Covid-19, qui y a fait plus de 100.000 morts, avec les drapeaux en berne sur les bâtiments publics et le recueillement du chef du gouvernement Mario Draghi à Bergame, la ville martyr du nord du pays.

"La Journée en mémoire de toutes les victimes de l'épidémie de coronavirus" sera désormais marquée tous les 18 mars.

- Restrictions en Papouasie -

La Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'un des pays les plus pauvres du Pacifique, va fermer ses écoles à la fin de la semaine, limiter les déplacements non essentiels et rendre le port du masque obligatoire afin de juguler une récente hausse du nombre de cas de Covid-19.

- Pâques sous confinement au Pérou -

Le Pérou va fermer ses commerces et suspendre le transport aérien et terrestre pendant la semaine de Pâques, dans le cadre d'un confinement national destiné à lutter contre l'épidémie.

- Le parc Nintendo ouvre ses portes -

Après des mois de retard dus à la pandémie, la toute première zone de loisirs autour de l'univers de Nintendo a ouvert ses portes jeudi dans l'immense parc d'attractions des studios Universal Japan (USJ) à Osaka, dans l'ouest du Japon.

- Plus de 2,68 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2.682.032 morts dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (538.093), suivis par le Brésil (284.775), le Mexique (195.908), l'Inde (159.216) et le Royaume-Uni (125.831).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.

