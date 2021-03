Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Vaccin AstraZeneca "sûr et efficace", selon l'EMA -

Le vaccin d'AstraZeneca, suspendu dans plusieurs pays européen, est "sûr et efficace", a affirmé jeudi l'Agence européenne des médicaments (EMA).

"Ses avantages (...) l'emportent sur les risques possibles", a déclaré Emer Cooke, directrice exécutive de l'EMA. Ce vaccin n'est "pas associé à une augmentation du risque global" de formation de caillots de sang, a souligné la responsable.

Cette crainte avait incité une quinzaine de pays européens à suspendre temporairement l'usage du vaccin en attendant l'avis de l'EMA. Italie, Espagne, Allemagne et France; notamment, ont annoncé jeudi soir la reprise de la vaccination avec ce produit mais Norvège et Suède préfèrent temporiser.

- France: confinement dans 16 départements -

Quelque 20 millions de Français, dont les habitants de la région parisienne, seront de nouveau confinés à partir de vendredi et pour un mois, mais avec des modalités plus flexibles que lors des précédents confinements.

Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé jeudi soir un tour de vis sanitaire dans 16 départements dont ceux de la région parisienne et du nord du pays, avec fermeture des commerces non essentiels, possibilités de sorties restreintes mais écoles toujours ouvertes.

- L'Italie commémore ses victimes -

L'Italie a commémoré jeudi les victimes de l'épidémie de Covid-19, qui a fait plus de 100.000 morts, avec des drapeaux en berne et le recueillement du chef de gouvernement Mario Draghi à Bergame, la ville martyr du nord du pays.

- Bulgarie: durcissement des mesures -

La Bulgarie a annoncé jeudi un durcissement des restrictions. Ecoles, universités, restaurants, théâtres, cinémas, centres commerciaux, casinos et salles de sport fermeront à partir de lundi pour dix jours.

- Les Etats-Unis sur un plateau malgré les vaccins -

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 demeure à un haut niveau aux Etats-Unis bien qu'un Américain sur huit soit vacciné, selon des données diffusées jeudi par les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

Environ 53.000 nouveaux cas ont été enregistrés chaque jour en moyenne la semaine passée et le nombre de cas augmente dans 15 Etats et territoires, notamment dans le nord-est, ce qui pourrait s'expliquer par la diffusion du variant britannique plus contagieux.

- Damas: saturation à cause du Covid -

Les unités de soins intensifs dédiées au Covid-19 dans la capitale syrienne Damas sont arrivées à saturation, a annoncé jeudi un responsable du ministère de la Santé. C'est la première fois que les autorités syriennes font une telle annonce depuis le début de la pandémie.

- GB: feuille de route identique -

Le gouvernement britannique s'est voulu rassurant jeudi face aux inquiétudes suscitées par une réduction des approvisionnements en vaccins, susceptible de ralentir sa campagne de vaccination. "Il n'y a aucun changement pour les prochaines étapes de la feuille de route", a déclaré le Premier ministre Boris Johnson.

- Plus de 2,68 millions de morts

La pandémie a fait au moins 2.682.032 morts dans le monde depuis le début de la pandémie, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (538.093), suivis par le Brésil (284.775), le Mexique (195.908), l'Inde (159.216) et le Royaume-Uni (125.831).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités sanitaires sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques, sont globalement sous-évalués.

