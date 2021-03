Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Minute de silence au Royaume-Uni -

Pays le plus endeuillé d'Europe, le Royaume-Uni a observé une minute de silence mardi pour rendre hommage à ses 126.000 morts de la pandémie de coronavirus, un an jour pour jour après la mise en place du premier confinement.

A midi (12H00 GMT), le pays s'est figé dans le silence, au Parlement, devant les hôpitaux et ailleurs, pour saluer les morts et les soignants en première ligne.

- Vaccins: la France accélère -

Le président français Emmanuel Macron a demandé mardi d'augmenter la cadence sur les injections de vaccin, en élargissant la cible à tous les plus de 70 ans à partir de samedi et en avril aux enseignants.

Le chef de l'Etat a appelé à vacciner "au maximum", "tous les jours", "matin, midi et soir" car la vaccination est "le cœur de la bataille" contre le Covid-19. Trente-cinq "vaccinodromes", de grands centres permettant de vacciner massivement, seront opérationnels dans les prochains jours.

- Pâques sous cloche en Allemagne -

La plupart des magasins seront fermés et les offices religieux annulés en Allemagne le week-end de Pâques, du 1er au 5 avril dans le cadre d'une période de restrictions renforcées pour stopper la hausse des infections, a annoncé mardi la chancelière Angela Merkel.

Les rassemblements, comme la restauration en plein air, seront interdits et seuls les magasins d'alimentation pourront ouvrir. Nombre de restrictions en vigueur depuis fin 2020, comme les limitations de réunions privées, sont quant à elles prolongées jusqu'au 18 avril, a indiqué Mme Merkel à l'issue d'une négociation avec les Etats-régions.

- "Pass corona" au Danemark -

Le Danemark, en semi-confinement depuis trois mois, prévoit de rouvrir quasi-totalement lorsque tous les plus de 50 ans seront vaccinés, soit en théorie fin mai, avec la mise en place d'un "pass corona", a annoncé l'exécutif.

La cheffe du gouvernement a présenté un plan de réouverture progressif des collèges et lycées, commerces, restaurants et bars, bibliothèques, musées et cinémas étalé sur près de deux mois.

- Records en Ukraine et République tchèque -

L'Ukraine a enregistré mardi un record de décès quotidiens avec 333 morts, les autorités reconnaissant que la situation "s'aggrave" dans le pays où la vaccination est à la traîne du fait de couacs logistiques mais aussi d'un sentiment anti-vaccin très répandu.

En République tchèque, les cas de réinfection ont bondi, a annoncé mardi l'Institut national de santé publique dans le pays qui affiche actuellement le taux de mortalité par habitant dû au coronavirus le plus élevé du monde.

- AstraZeneca sur la sellette -

Le laboratoire AstraZeneca a pu utiliser des données "obsolètes" lors de ses essais cliniques aux Etats-Unis sur le vaccin contre le Covid-19, selon l'Institut national des maladies infectieuses et des allergies (NIAID).

Le groupe de surveillance américain a estimé que cela avait pu aboutir à une estimation incomplète de l'efficacité du vaccin. Astrazeneca a indiqué qu'il allait fournir des données récentes sous 48 heures.

- Plus de 459 millions de doses -

Plus de 459 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 12H00 GMT.

En Israël, pays le plus en avance, 60% de la population a déjà reçu au moins une dose. Les Etats-Unis ont de leur côté administré plus de 126,5 millions de doses, à 25% de leur population.

A titre de comparaison, les pays de l'UE ont administré plus de 59,4 millions de doses, à 9,3% de la population. Au Royaume-Uni, 41,2% de la population a déjà reçu au moins une dose.

- Plus de 2,7 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 2.723.899 morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP mardi à 11H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 542.949 décès pour 29.869.514 cas recensés, devant devant le Brésil (295.425), le Mexique (198.239), l'Inde (160.166) et le Royaume-Uni (126.172).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

burs-fm/cds/at