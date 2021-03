Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'UE veut réfréner la fuite des vaccins -

L'UE a décidé mercredi de placer sous haute surveillance les exportations de vaccins anti-Covid produits sur son sol, afin d'empêcher la fuite vers d'autres pays des doses nécessaires aux Européens - un durcissement observé avec réserve par certains Etats membres.

Si le Premier ministre britannique Boris Johnson a mis en garde contre des "blocus arbitraires", son gouvernement s'efforce de calmer les tensions: dans un communiqué commun, Londres et Bruxelles ont assuré travailler à "des mesures spécifiques" pour trouver une "solution mutuellement bénéfique".

- AstraZeneca: engagements pas tenus (Attal) -

Le laboratoire AstraZeneca a tenu en "quasi-intégralité" ses engagements "avec la Grande-Bretagne mais pas avec l'Union européenne" en matière de livraison de vaccins, "c'est une situation totalement inacceptable", a dénoncé le porte-parole du gouvernement français Gabriel Attal.

"L'Union européenne ne sera pas le dindon de la farce de la vaccination".

- La Finlande et l'Islande vont reprendre la vaccination -

La Finlande et l'Islande, qui avaient suspendu l'usage du vaccin d'AstraZeneca du fait de cas suspects de mauvaise coagulation sanguine, ont annoncé sa reprise pour les plus de 65 et 70 ans respectivement.

- Merkel demande "pardon" -

La chancelière Angela Merkel reconnaît avoir fait "une erreur" en voulant durcir pour le long week-end de Pâques les règles sanitaires en Allemagne et confirme l'abandon de ce projet. "Je sais que cette proposition a provoqué une incertitude supplémentaire, je le regrette profondément et pour cela je demande pardon à tous les citoyens".

Berlin envisage d'interdire "provisoirement" certains voyages vers les destinations favorites des Allemands à l'étranger.

- Durcissement des restrictions -

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a annoncé un durcissement des restrictions dans les commerces et les écoles afin d'"essayer de surmonter la troisième vague" de la pandémie.

L'Islande va à nouveau fermer ses établissements scolaires et limiter les rassemblements pour contrer une accélération du nombre de nouveaux cas, alors que l'épidémie était pratiquement terminée il y a peu dans l'île nordique.

Moins d’une semaine après de nouvelles mesures, le gouvernement français réfléchit à une extension des restrictions dans certains territoires, en attendant une accélération de la vaccination.

- Comité de crise au Brésil -

Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé la création d'un comité de crise, au lendemain du jour où le Brésil a enregistré plus de 3.000 décès en 24 heures, un record.

- Pfizer suspendu à Macao et Hong Kong -

Macao et Hong Kong ont annoncé la suspension de leur campagne de vaccination avec le vaccin Pfizer/BioNTech après avoir été informés par le laboratoire d'un problème au niveau de l'emballage d'un lot de flacons.

- Luxembourg: "une petite bouffée d'air" -

le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a annoncé que les cafés et restaurants, fermés depuis fin novembre, pourraient de nouveau accueillir des clients, en terrasse, à partir du 7 avril, comparant la mesure à "une petite bouffée d'air", "un petit pas vers la normalité".

- Plus de 479 millions de doses de vaccins -

Plus de 479 millions de doses de vaccins ont été administrées dans au moins 164 pays ou territoires, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 14H00 GMT.

- Plus de 2,7 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 2,73 millions de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus de morts avec 543.849 décès, devant le Brésil (298.676), le Mexique (199048), l'Inde (160.441) et le Royaume-Uni (126.284).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

