Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de 300.000 morts au Brésil -

Le Brésil a franchi mercredi le cap des 300.000 morts du coronavirus, avec 300.685 décès, a annoncé le ministère de la Santé au moment où le pays traverse sa pire période en un an de pandémie.

Au cours des dernières 24 heures, 2.009 nouveaux décès ont été enregistrés dans le deuxième pays le plus endeuillé au monde derrière les Etats-Unis, et où les hôpitaux de quasiment tous les Etats sont au bord du point de rupture.

- L'UE veut réfréner la fuite des vaccins -

L'UE a décidé mercredi de placer sous haute surveillance les exportations de vaccins anti-Covid produits sur son sol, afin d'empêcher la fuite vers d'autres pays des doses nécessaires aux Européens.

Si le Premier ministre britannique Boris Johnson a mis en garde contre des "blocus arbitraires", son gouvernement s'efforce de calmer les tensions: dans un communiqué commun, Londres et Bruxelles ont assuré travailler à "des mesures spécifiques" pour trouver une "solution mutuellement bénéfique".

- AstraZeneca: vaccin efficace à "76%" -

Le vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca est efficace à 76% contre les cas symptomatiques, a annoncé jeudi le laboratoire suédo-britannique, après une mise à jour de ses données issues d'un essai clinique aux Etats-Unis, au Pérou, et au Chili.

AstraZeneca s'était engagé mardi à fournir sous 48 heures des données récentes au régulateur américain supervisant les essais cliniques, qui avait critiqué des données potentiellement "obsolètes" sur son vaccin anti-Covid, annoncé alors efficace à 79% pour prévenir les cas symptomatiques.

- JO : début du relais de la flamme olympique -

Le relais de la flamme olympique des Jeux de Tokyo, retardés à cet été à cause de la pandémie, a été lancé jeudi à Fukushima (nord-est du Japon) en l'absence de public, alors que les organisateurs tentent de dissiper les inquiétudes d'une population réticente.

- La Finlande et l'Islande vont reprendre la vaccination -

La Finlande et l'Islande, qui avaient suspendu l'usage du vaccin d'AstraZeneca du fait de cas suspects de mauvaise coagulation sanguine, ont annoncé sa reprise pour les plus de 65 et 70 ans respectivement.

- Merkel demande "pardon" -

La chancelière Angela Merkel a reconnu avoir fait "une erreur" en voulant durcir pour le long weekend de Pâques les règles sanitaires en Allemagne et confirme l'abandon de ce projet.

"Je sais que cette proposition a provoqué une incertitude supplémentaire, je le regrette profondément et pour cela je demande pardon à tous les citoyens".

- Durcissement des restrictions -

Le Premier ministre belge Alexander De Croo a annoncé un durcissement des restrictions dans les commerces et les écoles afin d'"essayer de surmonter la troisième vague" de la pandémie.

L'Islande va à nouveau fermer ses établissements scolaires et limiter les rassemblements pour contrer une accélération du nombre de nouveaux cas.

En France, trois départements vont s'ajouter aux seize soumis depuis samedi à des mesures de freinage renforcées pour affronter la nouvelle poussée de l'épidémie.

- Le Royaume-Uni pourrait placer la France sur sa "liste rouge" -

Le Royaume-Uni pourrait prochainement placer la France sur une "liste rouge" et durcir les contrôles des arrivées en provenance de l'Hexagone en raison des risques posés par les nouveaux variants du coronavirus, a déclaré le Premier ministre Boris Johnson.

- Luxembourg: "petite bouffée d'air" -

le Premier ministre luxembourgeois Xavier Bettel a annoncé que les cafés et restaurants, fermés depuis fin novembre, pourraient de nouveau accueillir des clients, en terrasse, à partir du 7 avril, comparant la mesure à "une petite bouffée d'air".

- Plus de 479 millions de doses de vaccins -

Plus de 479 millions de doses de vaccins ont été administrées dans au moins 164 pays ou territoires, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 14H00 GMT.

- Plus de 2,7 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 2,73 millions de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays qui compte le plus de morts avec 545.237 décès, devant le Brésil (300.685), le Mexique (199.048), l'Inde (160.441) et le Royaume-Uni (126.284).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

burs-acm/mw/am/roc