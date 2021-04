Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Astrazeneca: un lien avec des caillots sanguins rares -

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a reconnu pour la première fois mercredi que le vaccin AstraZeneca pouvait provoquer chez certaines personnes des problèmes sanguins très rares. Ce "lien possible" justifie selon elle que le risque soit mentionné dans la notice du vaccin.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a quant à elle estimé que le lien était "plausible mais non confirmé".

Le comité scientifique supervisant la campagne de vaccination au Royaume-Uni a lui recommandé de limiter l'usage d'AstraZeneca aux plus de 30 ans, après le signalement dans le pays de 79 cas rares de caillots sanguins, dont 19 décès. Le Royaume-Uni a par ailleurs annoncé qu'il commençait à utiliser le vaccin du laboratoire américain Moderna.

La Belgique a décidé de réserver l'utilisation d'AstraZeneca aux plus de 55 ans.

- 694 millions de doses -

Plus de 694 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans le monde, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 17H00 GMT.

Si la quasi-totalité de la planète a désormais commencé à vacciner (au moins 195 pays ou territoires concentrant plus de 95% de l'humanité), de fortes inégalités subsistent entre pays à "revenu élevé" au sens de la Banque mondiale, qui concentrent près de la moitié des doses administrées dans le monde, et pays à "faible revenu", où n'ont été administrées que 0,1% des doses.

- Production de vaccins -

Pour la première fois, des vaccins ont été mis en flacons en France, une annonce saluée par le président Emmanuel Macron, même s'il n'y aura pas d'effets immédiats sur la campagne de vaccination.

Ces vaccins Pfizer/BioNTech sont embouteillés par le groupe Delpharm.

En Algérie, le gouvernement a annoncé que le pays produirait dès septembre le vaccin russe Spoutnik V.

- La Bavière va commander des doses de Spoutnik V -

La Bavière a négocié un "contrat préliminaire" en vue de recevoir prochainement 2,5 millions de doses du vaccin Spoutnik V, sous réserve de son approbation par le régulateur européen, a annoncé le chef du gouvernement bavarois Markus Söder.

- Allemagne: Merkel favorable à un "court verrouillage" -

Le gouvernement d'Angela Merkel est favorable à la mise en place d'un "verrouillage court et uniforme" dans toute l'Allemagne pour endiguer la hausse des infections, a indiqué une porte-parole.

- Le Maroc renforce le couvre-feu pour le ramadan -

Le Maroc va renforcer le couvre-feu pour la durée du ramadan, mois de jeûne musulman qui débute mi-avril, dans le but de juguler la pandémie.

- Intensifier l'aide aux pays pauvres -

Les grands argentiers des pays du G20 ont annoncé une nouvelle extension de six mois, jusqu'à fin 2021, du moratoire sur la dette des pays les plus pauvres durement frappés par la pandémie.

Face à des caisses d'Etat qui se vident, le Fonds monétaire international a livré sa recette anti-crise: augmenter les impôts des plus riches et des entreprises qui ont fait de substantiels bénéfices pendant la pandémie afin de continuer à soutenir les plus vulnérables.

- Troubles neurologiques ou psychiatriques -

Une personne sur trois qui a surmonté le Covid-19 a eu un diagnostic de troubles neurologiques ou psychiatriques dans les six mois suivant l'infection, selon la plus grosse étude à ce jour sur le bilan mental d'anciens malades du Covid.

- Plus de 2,87 millions de morts

La pandémie a fait plus de 2,87 millions de morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (556.528), devant le Brésil (336.947) et le Mexique (205.002), l'Inde (166.177) et le Royaume-Uni (126.882).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations reposant sur des bases statistiques.

