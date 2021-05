Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Bruxelles prépare l'été -

A l'approche des congés d'été, la Commission européenne a proposé lundi de permettre l'entrée dans l'UE pour des motifs non essentiels non seulement aux personnes venant de pays dont la situation épidémiologique est bonne, mais aussi aux personnes qui ont reçu la dernière dose recommandée d'un vaccin autorisé dans l'UE.

- L'Inde approche les 20 millions de cas -

Le nombre de cas de Covid-19 en Inde depuis le début de la pandémie avoisinait les 20 millions lundi, alors que les hôpitaux saturés et à court d'oxygène peinaient toujours à sauver des malades, malgré l'aide des autorités et de l'étranger.

Avec une population de 1,3 milliard d'habitants, l'Inde a enregistré jusqu'ici près de 219.000 décès. Un bilan élevé, mais bien inférieur à celui du Brésil ou des Etats-Unis si on le rapporte à sa population. Nombre de spécialistes estiment que les données officielles indiennes sont largement sous-estimées.

- Restrictions aux frontières au Pakistan -

Les autorités pakistanaises ont fermé les frontières terrestres avec l'Afghanistan et l'Iran, et limité le nombre de vols internationaux, en prévision de semaines jugées cruciales dans la lutte contre la propagation du Covid-19.

Ces mesures sont prises à quelques jours de l'Aïd el-Fitr, la fête musulmane de la rupture du jeûne, qui s'accompagne traditionnellement de grands mouvements de population.

- Des vaccins Moderna pour le dispostitif Covax -

Le dispositif mondial Covax destiné aux 92 pays les plus pauvres va disposer de 500 millions de doses du vaccin Moderna dont les premières doses devraient être livrées au quatrième trimestre 2021, après un accord signé avec l'Alliance du vaccin (Gavi).

- France : première étape dans l'allègement -

Une semaine après la rentrée des écoliers, collégiens et lycéens français ont commencé à retrouver eux aussi leurs salles de classe lundi, qui voit également la fin des restrictions de déplacement, première étape dans le déconfinement progressif du pays.

La prochaine est prévue le 19 mai, avec la réouverture limitée des commerces, bars, restaurants, cinémas, musées, théâtres, ainsi que le décalage à 21h00 du couvre-feu.

- Grèce : réouverture des terrasses -

Après six mois de fermeture, les cafés et les restaurants, partout en Grèce, ont rouvert lundi leurs terrasses.

Les employés doivent toutefois réaliser des autotests une fois par semaine et porter des masques. Six personnes maximum à table sont autorisées et la fermeture des établissements est prévue à 23H00.

- La pandémie dope l'e-commerce -

Les mesures de restrictions liées au Covid-19 ont globalement dopé l'e-commerce l'an dernier, mais certains services de commerces en ligne comme le covoiturage ou les voyages ont souffert de la pandémie, selon des estimations de l'ONU.

Dans sept pays représentant près des deux tiers des ventes en ligne d'entreprise à consommateur (Australie, Canada, Chine, Corée du Sud, Singapour, Royaume-Uni et Etats-Unis) elles ont progressé de 22,4% l'an dernier, pour atteindre 2.495 milliards de dollars.

- Plus de 3,20 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.203.937 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 10h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (577.045), devant le Brésil (407.639), le Mexique (217.233), l'Inde (218.859) et le Royaume-Uni (127.538).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

