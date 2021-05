Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Un quart des Européens primo-vaccinés -

Plus d'un quart de la population de l'UE a reçu au moins une dose de vaccin anti-Covid, a salué mardi la Commission européenne, et plus de 9% de ses habitants sont désormais entièrement vaccinés selon un décompte de l'AFP.

"La vaccination s'accélère en Europe: nous venons de dépasser les 150 millions de vaccinations (...) Nous aurons suffisamment de doses pour vacciner 70% des adultes de l'UE en juillet", a tweeté Ursula von der Leyen, présidente de l'exécutif européen.

- Nouvel objectif pour Biden -

Le président américain Joe Biden a fixé mardi comme nouvel objectif d'avoir administré au moins une injection à 70% des adultes aux Etats-Unis d'ici la fête nationale du 4 juillet.

Le locataire de la Maison Blanche, qui doit s'exprimer en début d'après-midi sur la pandémie, annoncera également l'objectif de 160 millions d'Américains entièrement vaccinés d'ici la même date, selon l'exécutif américain.

- EMA: examen d'un vaccin chinois -

L'Agence européenne des médicaments a annoncé mardi le lancement d'une procédure d'"examen continu" du vaccin du laboratoire chinois Sinovac, ce qui ouvre la voie à une éventuelle demande d'autorisation prochaine dans l'UE.

Le vaccin de Sinovac qui utilise la technique classique du virus inactivé, a été autorisé en février en Chine puis au Chili, au Brésil, aux Philippines, en Ukraine ou encore en Turquie.

- 20 millions de cas en Inde -

La situation en Inde est de plus en plus inquiétante, avec plus de 20 millions de contaminations recensées depuis le début de la pandémie et un système sanitaire complètement asphyxié.

Plus de 350.000 nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés mardi, une légère baisse par rapport au pic du 30 avril, avec 402.000 contaminations. De nombreux experts estiment que le bilan réel est beaucoup plus élevé.

- Vers un retour à la normale pour les Allemands vaccinés -

L'Allemagne va enclencher un retour à la normale pour les personnes vaccinées contre le Covid, avec une levée de restrictions telles que le couvre-feu nocturne ou les limitations de réunions privées.

Le gouvernement d'Angela Merkel a adopté mardi une ordonnance assouplissant pour les personnes ayant reçu deux doses les nombreuses interdictions en vigueur depuis plusieurs mois.

- Le Danemark continue sa réouverture -

Les autorités danoises ont annoncé mardi de nouvelles étapes de la réouverture du pays, grâce à une situation épidémiologique sous contrôle et avec l'appui de son passeport sanitaire dont il est un des pionniers en Europe.

Outre les cinémas et les théâtres déjà promis à la réouverture, les centres de fitness pourront rouvrir à partir de jeudi, sur présentation d'un "coronapas", passeport sanitaire certifiant d'un test négatif de moins de 72h, d'une vaccination ou d'une guérison récente du Covid-19.

- Le télétravail, une nouvelle donne -

La crise du Covid-19 a révolutionné les modes de travail et à San Francisco comme à Amsterdam, Londres, Singapour ou Paris, nombre de travailleurs se projettent dans un avenir où ils travailleront davantage de chez eux, mais sans perdre le contact avec l'entreprise, selon une enquête internationale présentée mardi.

Pour 85% des personnes interrogées, le travail à domicile fera demain de plus en plus partie intégrante de la vie professionnelle, et l'idéal serait "deux ou trois jours par semaine".

- FC Barcelone: possible infraction du protocole Covid -

LaLiga, l'organe qui gère le football professionnel en Espagne, a ouvert une enquête pour une possible infraction aux protocoles Covid-19 du championnat d'Espagne, après le repas organisé par les joueurs du FC Barcelone au domicile de Lionel Messi.

Les joueurs du Barça, dont certains étaient accompagnés de leurs compagnes, se sont réunis lundi au domicile de leur capitaine Messi, alors que les réunions de plus de six personnes sont interdites chez les particuliers à Barcelone.

- Plus de 3,2 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.214.644 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (577.500), devant le Brésil (408.622), l'Inde (222.408), le Mexique (217.345) et le Royaume-Uni (127.539).

Ces chiffres sont globalement sous-évalués. Ils se fondent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sans inclure les réévaluations fondées sur des bases statistiques.

