Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Des pays demandent une levée des brevets plus large que pour les seuls vaccins -

Une soixantaine de pays ont demandé à l'OMC une levée des brevets plus large que pour les seuls vaccins anti-Covid, afin qu'elle englobe les outils médicaux nécessaires à la lutte contre la pandémie, ont indiqué samedi des ONG.

Selon Médecins sans frontières (MSF) et l'ONG Knowledge Ecology International (KEI), plus de 60 pays ont présenté à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) une révision de leur texte sur l'abandon des protections de la propriété intellectuelle pour les vaccins Covid-19 et d'autres outils médicaux.

- Brésil: amende pour Bolsonaro après un bain de foule sans masque -

Le président brésilien Jair Bolsonaro va devoir payer une amende à cause d'un bain de foule sans masque en pleine pandémie de Covid-19 au Maranhao, a annoncé le gouverneur de cet Etat du nord-est du pays. La loi en vigueur prévoit une amende pouvant aller de 2.000 à 1,5 million de réais (300 à 230.000 euros).

- L'Italie passe le cap des 30 millions de doses injectées, manifestation en Suisse -

L'Italie a officiellement passé samedi le cap des 30 millions de doses de vaccins anti-Covid-19 injectées, et près de 10 millions de personnes sont vaccinées, selon les chiffres du gouvernement. Plus de 9,85 millions de personnes ont été vaccinées après avoir reçu deux doses, soit 16,6% des 60 millions d'habitants de la péninsule.

A Neuchâtel (Suisse), quelque 5.000 opposants aux restrictions anti-Covid en Suisse ont manifesté samedi dans le calme.

- Surmortalité élevée -

La surmortalité causée par la pandémie est deux à trois fois plus élevée que les décès officiellement attribués au Covid-19 depuis l'apparition des premiers cas fin 2019 en Chine, a indiqué vendredi l'Organisation mondiale de la santé.

En 2020, le Covid-19 a causé au moins trois millions de morts directes et indirectes, tandis que le nombre de décès officiels attribués au virus s'est élevé à environ 1,8 million.

La pandémie a causé jusqu'à présent "environ 6 à 8 millions" de morts directes et indirectes.

- Les vaccins Pfizer et AstraZeneca efficaces contre le variant indien -

Les vaccins de Pfizer/BioNTech et d'AstraZeneca/Oxford se révèlent presque aussi efficaces contre le variant indien du coronavirus que contre le variant anglais, a indiqué samedi une étude des autorités de santé en Angleterre, Public Health England (PHE).

Selon l'étude de PHE, qui a été menée entre le 5 avril et le 16 mai, le vaccin Pfizer/BioNTech était efficace à 88% contre la maladie symptomatique du variant indien deux semaines après la deuxième dose, comparé à 93% d'efficacité contre le variant anglais.

Sur la même période, le sérum d'AstraZeneca est efficace à 60%, contre 66% contre le variant anglais qui avait été détecté dans le Kent.

- Moderna va demander début juin l'autorisation en Europe de son vaccin pour les adolescents -

La société de biotechnologie américaine Moderna va déposer "début juin" une demande d'autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne de son vaccin anti-Covid pour les 12-17 ans, a déclaré son patron Stéphane Bancel au Journal du dimanche.

Considérant que "d'ici à l'été, tous les adultes désireux de se faire vacciner auront reçu une première dose", Stéphane Bancel a estimé qu'il "faudra ensuite très vite cibler les adolescents de 12 à 17 ans".

- Plus de 3,445 millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.445.582 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, samedi en milieu de journée.

Après les Etats-Unis (589.670), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (448.208), l'Inde (291.331), le Mexique (221.080), et le Royaume-Uni (127.701).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques.

En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liés au Covid-19, l'OMS estime que le bilan réél de la pandémie est "deux à trois fois plus élevé".

burx-ahe/ob