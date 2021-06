Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Malgré la pandémie, nouveau record de concentration de CO2 dans l'air

Malgré la pandémie de coronavirus, le taux de CO2 dans l'atmosphère a atteint en mai un plus haut depuis qu'il a commencé à être mesuré il y a 63 ans par un observatoire à Hawaï, ont annoncé lundi des scientifiques en sonnant l'alarme.

- L'OMS veut le partage de 50% des vaccins avec Covax

L'Organisation mondiale de la santé a demandé lundi aux fabricants de vaccins contre le Covid-19 de mettre à disposition du dispositif international Covax la moitié de leur production de doses cette année.

- La République tchèque rouvre ses frontières aux Européens le 21 juin

Le gouvernement tchèque a annoncé lundi vouloir rouvrir les frontières aux ressortissants de pays de l'UE et aux Serbes le 21 juin, alors que le pays se remet progressivement de l'épidémie de coronavirus.

- Haïti: report du référendum constitutionnel prévu le 27 juin

L'administration électorale haïtienne a annoncé lundi soir le report du référendum constitutionnel prévu le 27 juin en raison de la crise sanitaire causée par l'épidémie de coronavirus.

- Inde: vaccination gratuite pour tous

L'Inde a décidé de rendre la vaccination contre le Covid-19 gratuite pour tous à partir de 18 ans, tandis que New Delhi et Bombay ont commencé à lever les mesures de restriction, la récente vague meurtrière se calmant dans les grandes métropoles du pays.

Jusqu'à maintenant seule la vaccination des personnes âgées d'au moins 45 ans était prise en charge par l'Etat fédéral.

- Bruce Springsteen revient à Broadway à partir du 26 juin, vaccin obligatoire

Le chanteur américain Bruce Springsteen a annoncé lundi la reprise de son spectacle "Springsteen on Broadway" cet été à partir du 26 juin, ce qui en fait la première star à se produire à New York, en public et en intérieur, depuis la réouverture de la ville.

Seuls les spectateurs vaccinés seront autorisés à assister au spectacle.

- Un "cataclysme" pour l'emploi

L'Organisation internationale du travail (OIT) a affirmé que la pandémie avait un impact bien plus important sur l'emploi - quatre fois plus grave - que la crise financière de 2008, son directeur général Guy Ryder, la comparant à un "cataclysme".

- L'Espagne rouvre ses frontières aux touristes vaccinés

Dans l'espoir de relancer un secteur clé de son économie, dévasté par la pandémie, l'Espagne a rouvert ses frontières à toutes les personnes vaccinées du monde entier depuis au moins 14 jours.

- Foot: tous les joueurs espagnols testés négatifs après l'infection de Busquets

Tous les joueurs de la sélection espagnole de football ont été testés négatifs lundi, après le contrôle positif de leur capitaine Sergio Busquets la veille, a annoncé la Fédération espagnole (RFEF).

- Plus de 3,7 millions de morts

La pandémie a fait plus de 3,7 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi en milieu de journée.

Après les Etats-Unis (597.938 morts), les pays comptant le plus grand nombre de morts sont le Brésil (474.414), l'Inde (349.186), le Mexique (228.804) et le Pérou (186.511).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques.

L'OMS estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

