Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Cas contact, le Premier ministre français à l'isolement

Cas contact de son épouse testée positive au Covid-19, le Premier ministre français Jean Castex va se placer durant sept jours à l'isolement, ont annoncé mercredi ses services à l'AFP.

- Encore à l'essai, un traitement séduit le gouvernement américain

Le gouvernement américain s'est engagé à commander près de deux millions d'unités d'un médicament anti-Covid développé par le laboratoire Merck Sharp and Dohme (MSD) à condition que les autorités approuvent ce traitement encore à l'essai, a annoncé mercredi le groupe.

- La France et la Belgique desserrent l'étau

Un nouveau pan de vie sociale a repris mercredi pour les Français après sept mois de privations dues à l'épidémie, avec la réouverture des piscines, salles de gym, bars et restaurants sans terrasse, et l'extension du couvre-feu de 21H00 à 23H00. Le télétravail est assoupli, tout comme les règles dans les cantines.

Même scénario à quelques différences près en Belgique où le travail au bureau est autorisé pour tous une journée par semaine.

- Les USA vont faire don de 500 millions de doses

Les Etats-Unis vont acheter 500 millions de doses de vaccins de Pfizer/BioNTech pour les donner à d'autres pays, ont rapporté mercredi le New York Times et le Washington Post.

- A cinq jours du coup d'envoi, la Copa América encore en suspens

A cinq jours du coup d'envoi de la Copa América au Brésil, le suspense reste entier: la Cour suprême doit décider jeudi de sa tenue, tandis que les joueurs de la Seleçao se sont déclarés mardi "contre" le tournoi, même s'ils n'ont pas prévu de le boycotter.

- Mastercard retire son logo de la Copa América

Mastercard a annoncé mercredi retirer son logo de la Copa América au Brésil, un tournoi dont elle est l'un des principaux sponsors.

Mastercard ne fera pas apparaître son logo dans les stades ni sur du matériel promotionnel mais respectera son contrat de sponsoring, dont le montant n'a pas été divulgué.

- Feu vert du Parlement européen au certificat Covid

Les députés européens ont donné leur feu vert final au certificat numérique Covid destiné à faciliter les déplacements cet été au sein de l'UE, à charge désormais aux Etats de le mettre en place d'ici au 1er juillet.

- Bahreïn: un détenu meurt du Covid-19 sur fond de critiques des ONG

Un détenu, condamné à la prison à vie au Bahreïn, est décédé mercredi du coronavirus, selon les autorités du pays du Golfe, où les ONG appellent depuis des mois à la libération de prisonniers politiques face aux risques sanitaires liés à la pandémie.

- L'Euro de foot menacé de contagion

Avant même son coup d'envoi vendredi, le tournoi européen de football connaît sa première alerte sanitaire avec au moins quatre cas positifs au Covid-19 parmi les Espagnols et les Suédois, adversaires lundi prochain, laissant craindre l'irruption de foyers épidémiques.

- Canada: 100.000 dollars ou une bourse d'études pour quelques heureux vaccinés

Quelques heureux vaccinés se partageront près de 1,5 million de dollars (1,23 million d'euros) ou des bourses d'études s'ils remportent une loterie lancée mercredi par la province canadienne la plus touchée par l'épidémie, pour accélérer sa campagne de vaccination.

- Plus de 3,75 millions de morts

La pandémie a fait plus de 3,75 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi.

Après les Etats-Unis qui comptent le plus grand nombre de décès (598.762), les pays les plus endeuillés sont le Brésil (479.515), l'Inde (353.528), le Mexique (229.100) et le Pérou (187.157).

Le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population.

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques.

L'OMS estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

