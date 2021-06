Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'Allemagne va lever son avertissement aux voyageurs -

L'Allemagne va lever au 1er juillet son avertissement aux voyageurs, en vigueur depuis plus d'un an, pour la plupart des pays hormis ceux qui enregistrent encore un haut niveau d'infections au Covid-19 ou une forte incidence des variants.

- "Jumbo jets" vers Majorque -

Un avion de 364 places au lieu de 215 : face à la demande exceptionnelle, Lufthansa va faire voler cet été ses plus gros avions, dont le "Jumbo Jet" Boeing 747-8, pour transporter des Allemands en quête de soleil sur leur île préférée, Majorque.

- G7: promesse d'un milliard de doses de vaccins partagées -

Face à la multiplication des appels à la solidarité en faveur des pays les plus pauvres, les dirigeants du G7 réunis jusqu'à dimanche à Carbis Bay, dans le Sud-Ouest de l'Angleterre, pour leur premier sommet autour de la même table depuis deux ans, devraient s'accorder pour fournir "au moins un milliard de doses" de vaccins anti-Covid et augmenter les capacités de production, selon Londres.

C'est insuffisant, déplorent des ONG pour lesquelles le G7 doit approuver la suspension des brevets sur les vaccins afin de permettre une production de masse. Washington et Paris y sont favorables, l'Allemagne s'y oppose fermement.

- Retards pour le vaccin CureVac -

Le vaccin contre le Covid-19 du laboratoire allemand CureVac, basé sur la technologie de l'ARN messager et initialement attendu en juin, pourrait voir sa commercialisation retardée en raison de l'allongement des phases de test, selon des médias et les autorités locales de santé.

- Le variant Delta plus contagieux, selon Londres -

Le variant Delta du coronavirus, désormais dominant au Royaume-Uni, est 60% plus contagieux que son prédécesseur dans le pays, selon une étude publiée vendredi, à trois jours de l'annonce de la décision du gouvernement sur la levée des dernières restrictions.

Mais "les données indiquent que le programme de vaccination continue à atténuer l'impact de ce variant" chez les populations où le nombre de personnes ayant reçu deux doses de vaccin est élevé, souligne l'organisme public.

- Italie: plus de 40 millions de doses de vaccin administrées -

L'Italie a administré 40,5 millions de doses de vaccins, selon un bilan officiel publié vendredi. Près de 23% de la population est désormais entièrement vaccinée, selon un décompte AFP.

Premier pays européen lourdement frappé par la pandémie (126.523 morts), l'Italie a enregistré une mortalité record en 2020: 100.000 morts en plus par rapport à la moyenne des cinq années précédentes, ce qui correspond à une mortalité en hausse de 9%.

- La croissance repart au Royaume-Uni -

Le Royaume-Uni a enregistré une croissance de 2,3% en avril, la plus rapide progression mensuelle depuis juillet 2020, grâce à la levée de certaines restrictions sanitaires.

- Anti-vaccins privés de téléphone au Penjab? -

La province pakistanaise du Penjab menace de couper le téléphone à ceux qui refuseront d'être vaccinés contre le Covid-19, dans ce pays où une infime fraction de la population est immunisée contre le coronavirus.

La province du Sind a déjà annoncé que les fonctionnaires qui refusent l'injection ne seront pas payés à partir de juillet.

- JO de Tokyo: vaccination massive du personnel -

Environ 18.000 membres de l'organisation des Jeux olympiques de Tokyo, dont des arbitres et des bénévoles, vont être vaccinés à partir de la semaine prochaine, ont annoncé les organisateurs, afin de renforcer la confiance à l'approche de la compétition.

- Plus de 3,77 millions de morts -

La pandémie a fait plus de 3.775.362 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à la mi-journée.

Après les Etats-Unis (598.748 morts), les pays enregistrant le plus grand nombre de décès sont le Brésil (482.019), l'Inde (362.079), le Mexique (229.578) et le Pérou (187.847), ce dernier pays déplorant le plus grand nombre de morts par rapport à sa population.

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. Ils excluent les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques.

L'OMS estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

