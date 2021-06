Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- USA: plus de 600.000 morts -

Plus de 600.000 personnes sont décédées du Covid-19 aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie, selon les chiffres mardi de l'université Johns Hopkins, un sombre cap venant rappeler que des centaines d'Américains meurent toujours chaque jour du coronavirus, malgré la campagne de vaccination.

-... et restrictions toutes levées à New York -

Plus de 70% des adultes dans l'Etat de New York ont reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus, permettant la levée des dernières restrictions, a annoncé mardi le gouverneur Andrew Cuomo.

- Traitement anti-Covid: revers pour AstraZeneca -

Le groupe pharmaceutique anglo-suédois AstraZeneca a annoncé mardi avoir subi un revers dans le développement d'un traitement par anticorps contre le coronavirus, dont l'efficacité sur les personnes exposées au virus n'a pas été prouvée.

Le développement de ce traitement est financé par le gouvernement américain, qui en retour avait conclu des accords avec AstraZeneca pour recevoir jusqu'à 700.000 doses cette année.

- France: début de la vaccination des ados -

La vaccination des adolescents est possible depuis mardi en France, avec pour objectif d'accroître l'immunité collective des Français pour faire face au Covid-19 et à la menace de nouveaux variants comme le Delta.

Les premières injections sont possibles chez les 12-17 ans, à condition qu'ils soient volontaires, que leurs parents soient d'accord, et en présence de l'un d'entre eux.

- Gestion de la crise jugée peu transparente -

La pandémie de coronavirus a alimenté le sentiment de corruption des citoyens de l'Union européenne, moins de la moitié d'entre eux estimant que la crise a été gérée de façon "transparente" par les autorités, selon une enquête de Transparency International dévoilée mardi.

En France, en Pologne et en Espagne, 60% des personnes interrogées ou plus pensent que la gestion de la pandémie par leur gouvernement manque de transparence, selon les résultats de l'étude.

- Emirates, frappée par la crise -

Emirates, la compagnie aérienne de Dubaï, a annoncé mardi des pertes annuelles d'environ 4,5 milliards d'euros, une première en plus de trois décennies alors que les blocages et les restrictions liés à la pandémie ont durement frappé le secteur de l'aviation.

- Allemagne: l'extrême droite renforcée -

Une extrême droite plus violente et renforcée par la pandémie: tel est le panorama inquiétant dressé mardi par les services de renseignement allemands, y compris dans les rangs de la police et de l'armée.

- Jauge pour l'Euro augmentée -

Les demi-finales et la finale de l'Euro 2020 se joueront devant 40.000 fans à Wembley, la plus grande foule réunie au Royaume-Uni depuis plus de 15 mois, les autorités ayant augmenté la jauge dans le cadre d'événements publics-test.

- JO Tokyo: les préparatifs s'accélèrent -

Le vice-président du Comité international olympique, John Coates, est arrivé mardi à Tokyo, alors que les préparatifs des JO s'accélèrent à cinq semaines de l'ouverture de l'événement.

Avant l'arrivée de M. Coates, plusieurs dizaines de personnes ont manifesté contre les Jeux dans la capitale japonaise, bien que de récents sondages montrent un affaiblissement de l'opposition de la population nippone.

- Plus de 3,8 millions de morts -

La pandémie a fait plus de 3.813.990 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 10H00 GMT.

Après les Etats-Unis (plus de 600.000 morts), les pays enregistrant le plus grand nombre de décès sont le Brésil (488.228), l'Inde (377.031), le Mexique (230.187) et le Pérou (188.921).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

