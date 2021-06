Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Levée de l'état d'urgence à Tokyo -

Le dispositif d'état d'urgence face au coronavirus sera levé dimanche comme prévu à Tokyo ainsi que dans d'autres départements du Japon, à bientôt un mois de l'ouverture des JO dans la capitale du pays.

Cependant, des restrictions continueront à s'appliquer à Tokyo et dans d'autres départements jusqu'au 11 juillet, notamment pour les bars et restaurants, qui devront continuer à fermer en début de soirée.

- La France lève le masque en extérieur -

La France a abandonné jeudi l'obligation du port du masque à l'extérieur avant la levée de son couvre-feu à partir de dimanche, grâce à une amélioration plus rapide que prévu de la situation sanitaire selon le gouvernement.

La France suit ainsi l'exemple de plusieurs pays européens, comme la Belgique, tandis que d'autres, dont l'Allemagne ou l'Espagne, s'orientent vers une levée progressive du port du masque.

- Vaccins: 2,5 milliards de doses administrées -

Le monde passe la barre des 2,5 milliards de doses de vaccins administrées, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles.

Ce chiffre cache de fortes disparités entre pays riches et pays pauvres : les pays à "revenu élevé" (au sens de la Banque mondiale) ont administré en moyenne 72 doses (premières et deuxièmes) pour 100 habitants, contre 1 seule dose dans les pays à "faible revenu". Sur le continent africain, 3 doses ont été administrées pour 100 habitants.

- La pandémie accélère en Afrique -

La troisième vague "s'amplifie et s'accélère" en Afrique avec les variants, alerte l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le nombre de "cas augmente de 22% par semaine" sur l'ensemble du continent, s'inquiète le Dr Matshidiso Moeti, directrice de l'OMS pour l'Afrique, qui lance un appel à intensifier les livraisons de vaccins.

- "Nouveaux variants" à Moscou ? -

Moscou suspecte de "nouveaux variants" du coronavirus, selon son maire, pour expliquer la soudaine aggravation de l'épidémie dans la capitale russe, où la campagne de vaccination patine depuis des mois.

- UE: utiliser tous les vaccins disponibles -

Les pays de l'Union européenne doivent utiliser toutes les options vaccinales disponibles pour lutter contre l'épidémie, et il est trop tôt pour déterminer le meilleur type de vaccin, estime l'Agence européenne des médicaments, alors que plusieurs pays ont décidé de limiter l'utilisation des vaccins AstraZeneca et Johnson & Johnson en raison d'un lien avec des caillots sanguins rares.

- Relance : la Commission européenne approuve le plan grec -

La Commission européenne a approuvé le plan de relance de la Grèce, qui sera financé à hauteur de quelque 30,5 milliards d'euros, dont 17,8 milliards en subventions directes et 12,7 milliards sous forme de prêts, destinés à atténuer l'impact économique de la pandémie, a annoncé jeudi à Athènes sa présidente Ursula von der Leyen.

Mme von der Leyen effectue un tour d'Europe pour donner le feu vert de Bruxelles aux différents plans nationaux post-Covid, financés par un plan massif de l'UE de 750 milliards d'euros, financé par un emprunt commun inédit.

- Plus de 3,8 millions de morts

La pandémie a fait plus de 3.835.238 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10H00 GMT. Après les Etats-Unis (600.653 décès), les pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts sont le Brésil (493.693) et l'Inde (381.903).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

