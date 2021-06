Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'épidémie s'emballe à Moscou -

La capitale russe est confrontée à une flambée record du Covid-19 due au variant Delta du coronavirus, a déclaré vendredi le maire de Moscou, qui a annoncé certaines restrictions mais se garde encore d'ordonner des mesures de confinement strictes.

Près de 90% des nouveaux cas sont dus au variant Delta, a annoncé le maire de la capitale.

- Afrique: situation "très, très inquiétante" -

La trajectoire des cas de Covid en Afrique est "très, très inquiétante", a estimé le responsable des situations d'urgence à l'OMS, le docteur Michael Ryan, avec la diffusion de variants plus contagieux et un taux de vaccination dangereusement bas.

- Les doses manquent dans des dizaines de pays -

Des dizaines de pays sont incapables d'administrer la seconde dose de vaccins, faute de doses suffisantes, ce qui risque de déstabiliser durablement les campagnes vaccinales, a mis en garde l'OMS.

- AstraZeneca: l'UE obtient moins de doses que réclamé -

Le laboratoire AstraZeneca, poursuivi par l'UE devant la justice belge pour des retards de livraisons, a été contraint de fournir 50 millions de doses de vaccin aux 27 pays membres d'ici fin septembre, une quantité inférieure à ce qui était réclamé et sur une période plus longue.

- Transfert de vaccins -

Israël va fournir à l'Autorité palestinienne un million de doses de vaccins Pfizer sur le point de périmer, d'après un accord entre les deux parties annoncé par l'Etat hébreu.

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a annoncé vouloir offrir un million de doses aux pays des Balkans.

- Italie: quarantaine pour les voyageurs du Royaume-Uni -

L'Italie a annoncé que les passagers en provenance du Royaume-Uni devront observer de nouveau une brève quarantaine, tandis que ceux de nombreux autres pays pourront entrer librement s'ils possèdent le pass sanitaire anti-Covid.

- La Norvège desserre la vis -

Plus facile de voyager, faire du sport, servir de l'alcool dans les bars et organiser une fête de mariage: la Norvège a annoncé un nouvel allègement des restrictions face au recul du Covid-19 et aux progrès de la vaccination sur son sol.

- Espagne: bientôt plus de masque obligatoire dehors -

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé la fin du port du masque obligatoire en extérieur à partir du 26 juin dans le pays, où la situation sanitaire est en très nette amélioration.

- Carnaval de Notting Hill annulé -

Le carnaval du quartier londonien de Notting Hill, prévu fin août, a de nouveau été annulé, les organisateurs invoquant l'"incertitude" liée à la pandémie en pleine poussée du variant Delta au Royaume-Uni.

- Tokyo: vaccinations avant les JO -

Des milliers de bénévoles et de responsables olympiques ont commencé à être vaccinés à Tokyo, près d'un mois avant les Jeux, alors que des experts prévenaient qu'il serait plus sûr d'organiser l'événement sans spectateurs.

- Plus de 3,8 millions de morts -

La pandémie a fait plus de 3.844.390 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu e journée.

Après les Etats-Unis (600.934 décès), les pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts sont le Brésil (496.004), l'Inde (383.490), le Mexique (230.792) et le Pérou (189.757).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

