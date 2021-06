Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Afrique: la 3e vague pourrait être la pire (OMS) -

La troisième vague de Covid-19 se propage plus rapidement en Afrique et frappe plus fort sur un continent confronté à une pénurie des vaccins, a alerté jeudi le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Selon l'organisation, la pandémie refait surface dans douze pays africains. Cette vague est notamment alimentée par une faible observance des mesures de santé publique, une interaction sociale importante ainsi que la propagation de variants.

- Nouveau pic en Russie -

Plus de 20.000 nouvelles contaminations au coronavirus et 568 décès ont été recensées en 24 heures en Russie, des sommets qui n'avaient plus été vus depuis janvier.

- Le Covid-19 peut infecter les neurones (étude) -

Le coronavirus peut infecter les neurones, déclenchant des réponses immunitaires locales qui pourraient être à l'origine des complications neurologiques et psychiques liées au Covid-19, selon une étude néerlandaise publiée dans une revue américaine spécialisée en microbiologie mSphere.

- Le Portugal freine son déconfinement -

Confronté à une recrudescence de l'épidémie due au variant Delta, le Portugal a décidé jeudi d'interrompre la levée progressive de ses restrictions sanitaires, et même de les resserrer à Lisbonne.

- Israël reporte l'accueil des touristes -

Israël a annoncé reporter la réouverture de son territoire aux touristes au 1er août et se préparer à de nouvelles mesures pour endiguer l'épidémie, les cas augmentant dans le pays en raison du variant Delta malgré une large campagne de vaccination.

- France : la vaccination ralentit -

Le Premier ministre français Jean Castex a déploré jeudi la baisse du nombre de premières doses de vaccin injectées chaque jour, exhortant à "faire beaucoup mieux", lors d'un déplacement dans les Landes (sud-ouest) où un "plan d'action renforcé" va être déployé en raison d'un regain de l'épidémie.

- GB: possible assouplissement des restrictions aux voyages -

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a laissé entendre jeudi que les restrictions entourant les déplacements à l'étranger allaient être assouplies pour les personnes totalement vaccinées au Royaume-Uni malgré la flambée des contaminations.

Actuellement, les voyageurs arrivant au Royaume-Uni de la plupart des destinations favorites des Britanniques doivent subir une quarantaine et se soumettre à plusieurs tests à leurs frais, provoquant la colère des professionnels du tourisme.

- Euro: contaminations pendant Danemark-Belgique -

Trois supporters présents au stade ont été infectés jeudi dernier par le variant Delta lors de la rencontre Danemark-Belgique à Copenhague, ont annoncé les autorités sanitaires danoises, qui appellent quelque 4.000 personnes à se faire tester.

- Espagne: retour à la normale pour le public dans les stades -

L'Espagne a approuvé le "retour à la normale" pour la présence de public dans les stades du championnat d'Espagne de football et de basket, a annoncé la ministre de la Santé Carolina Darias.

- Plus de 3,89 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.893.974 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10h00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 602.837 décès. Le Brésil, qui compte 507.109 morts, est suivi par l'Inde (391.981), le Mexique (231.847) et le Pérou (191.073), pays qui déplore le plus de morts par rapport à sa population.

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement calculé.

