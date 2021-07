Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Russie: nouveau record de morts -

La Russie a enregistré mercredi un record de décès quotidiens dus au coronavirus pour la deuxième journée consécutive, le pays étant frappé de plein fouet par le variant Delta.

Selon le décompte du gouvernement, 669 personnes sont mortes du Covid-19 ces dernières 24 heures, dépassant le record de 652 décès établi la veille.

Le président Vladimir Poutine a encouragé ses concitoyens à se faire vacciner, tout en s'opposant à l'obligation de le faire.

- Le Portugal franchit la barre des 2.000 cas -

Le Portugal, confronté à une recrudescence de l'épidémie due au variant Delta, a franchi la barre des 2.000 nouveaux cas en 24 heures.

Le chef du gouvernement Antonio Costa, cas contact d'un de ses collaborateurs positif au Covid-19, a été placé à l'isolement bien que testé négatif et ayant déjà reçu les deux doses du vaccin.

- Euro: 2.000 résidents écossais contagieux -

Les autorités sanitaires écossaises ont recensé près de 2.000 cas de Covid-19 chez des personnes qui avaient assisté à des événements liés à l'Euro de football, en plein débat autour de la tenue des demi-finales et de la finale au stade londonien de Wembley.

- Le "pass sanitaire" européen entre en vigueur jeudi -

Vacciné, guéri ou testé négatif au Covid-19, il faudra à partir de jeudi montrer patte blanche pour franchir les frontières européennes, en utilisant le nouveau "pass sanitaire" désormais indispensable pour voyager dans 33 pays du Vieux Continent.

- AstraZeneca fabriqué en Inde pas accepté dans l'UE -

La version indienne du vaccin d'AstraZeneca n'est pas autorisée dans l'UE en raison de la possibilité de "différences" avec l'original, a déclaré l'Agence européenne des médicaments.

L'Union africaine s'est plainte que la non reconnaissance par l'UE du vaccin Covishield, fabriqué en Inde à moindre coût, pourrait être préjudiciable aux populations d'Afrique où il est largement utilisé.

- France: levée des dernières restrictions -

Fin des jauges dans les cinémas, restaurants ou magasins, les dernières restrictions en France ont sauté, en dépit d'une montée des inquiétudes quant à une quatrième vague de Covid-19 après l'été, si la vaccination continue de plafonner.

Le département des Landes (sud-ouest), où le variant Delta est apparu en premier en France, a décidé de maintenir ces limitations jusqu'au 6 juillet.

- Le coût élevé de l'effondrement du tourisme -

L'effondrement du tourisme international dû à la pandémie pourrait entraîner une perte de plus de 4.000 milliards de dollars pour le PIB mondial sur les années 2020 et 2021, soit une fois et demi le PIB français, selon un rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.

- Corée du Nord: "grave incident" lié au Covid -

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a limogé plusieurs hauts responsables en raison d'un "grave incident" lié à la lutte contre la pandémie de Covid-19, a annoncé l'agence officielle KCNA.

Ces responsables ont "causé un grave incident qui provoque une énorme crise pour la sécurité de la nation et de son peuple", a déclaré M. Kim, cité par KCNA qui n'a fourni aucun détail.

- Près de quatre millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.940.888 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts, 604.467, que de cas. Le Brésil, qui compte 515.985 morts, est suivi par l'Inde (398.454), le Mexique (232.803) et le Pérou (192.163).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'Organisation mondiale de la santé estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement calculé.

burs-kd-acm/cds/slb