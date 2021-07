Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Entrée en vigueur du "pass sanitaire" européen -

Vacciné, guéri ou testé négatif au Covid-19, il faut à partir de jeudi montrer patte blanche pour franchir les frontières européennes, en présentant le nouveau certificat sanitaire désormais indispensable pour voyager dans une trentaine de pays du Vieux Continent, même si les règles varient selon les destinations et les pays d'origine.

- Afrique: record de cas -

Le nombre de cas "augmente à un rythme alarmant, battant tous les records établis par les pics précédents", s'alarme l'OMS.

Selon l'organisation, le nombre de cas en Afrique a connu une progression constante sur six semaines consécutives, avec notamment une hausse de 25%, pour un total de 202.000 cas au cours de la semaine se terminant le 27 juin.

- Couvre-feu à Lisbonne -

Après une détérioration des statistiques la semaine passée, le Portugal rétablit vendredi un couvre-feu de 23h à 5h du matin dans 45 communes dont Lisbonne.

- Confinement strict au Bangladesh -

Pour une semaine, les 168 millions d'habitants du Bangladesh sont strictement confinés, sauf pour motifs impérieux ou pour acheter de la nourriture. Commerces et bureaux sont fermés, seuls les marchés sont autorisés à ouvrir quelques heures par jour.

- Restrictions d'urgence en Indonésie -

Dès samedi, l'Indonésie imposera des "restrictions d'urgence" à Jakarta, l'île de Java et celle de Bali, face à une forte vague d'infections.

Les centres commerciaux et les mosquées seront fermés. Les employés des secteurs non essentiels devront travailler à domicile et l'enseignement se fera en ligne.

- Le Grand Tunis en confinement partiel -

La capitale Tunis est partiellement confinée en raison d'un niveau record de nouveaux cas et de décès en Tunisie.

Fêtes publiques, manifestations sportives et culturelles et prières collectives sont interdites jusqu'au 14 juillet dans les quatre régions du Grand Tunis, et dans les villes balnéaires de Sousse et Monastir (Est).

- Euro de foot: mise en garde de l'OMS -

Les villes-hôtes des derniers matches de l'Euro de football doivent assurer un meilleur suivi de la circulation des spectateurs, y compris avant leur arrivée et après leur départ du stade, recommande l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Plusieurs centaines de spectateurs ont été testés positifs.

- Tourisme sans quarantaine à Phuket -

Les premiers voyageurs internationaux exemptés de quarantaine s'ils sont complètement vaccinés ont atterri jeudi à Phuket en Thaïlande, qui tente, en pleine troisième vague de l'épidémie, de relancer son industrie touristique exsangue.

- Deux doses efficaces contre le variant Delta -

Deux doses des vaccins autorisés en Europe semblent protéger contre le très contagieux variant Delta, selon l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Quatre vaccins sont actuellement autorisés au sein de l'Union européenne par l'EMA: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson.

Après dix semaines de recul, les cas ont recommencé à augmenter la semaine dernière en Europe. Ce variant sera sans doute "dominant" en août sur le continent selon l'OMS.

- Revers pour le vaccin CureVac -

Le vaccin développé par le laboratoire allemand CureVac n'est efficace qu'à 48% pour prévenir le Covid-19, un taux bien plus faible que les autres vaccins à ARN messager déjà approuvés.

- Près de quatre millions de morts -

La pandémie a fait au moins 3.949.567 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché en nombre de décès (604.714), suivi par le Brésil (518.066 morts), l'Inde (399.459), le Mexique (233.047) et le Pérou (192.331).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

burs-fm-rap/cds/mm