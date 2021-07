Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- La pression monte en France pour obliger les soignants à se faire vacciner contre le Covid

La pression monte en France pour obliger tous les soignants à se faire vacciner contre le Covid-19 et une annonce pourrait même intervenir avant septembre, assure le gouvernement, même si une telle mesure n'est pas simple à mettre en oeuvre.

A ce jour, "seuls 57% des professionnels des établissements pour personnes âgées et 64% des professionnels des établissements de santé ont reçu au moins une dose de vaccin", souligne la Fédération hospitalière de France.

- Euro: avant Angleterre-Ukraine, annulation des billets récemment vendus aux résidents anglais

Les billets récemment vendus à des résidents du Royaume-Uni pour le quart de finale de l'Euro Angleterre-Ukraine prévu samedi à Rome, ont été annulés jeudi à la demande des autorités italiennes afin d'éviter le déplacement de supporters qui ne respecteraient pas les mesures de quarantaine.

- Entrée en vigueur du "pass sanitaire" européen

Vacciné, guéri ou testé négatif au Covid-19, il faut à partir de jeudi montrer patte blanche pour franchir les frontières européennes, en présentant le nouveau certificat sanitaire désormais indispensable pour voyager dans une trentaine de pays du Vieux Continent, même si les règles varient selon les destinations et les pays d'origine.

- Un "bateau-bulle" ramène des étudiants confinés dans les Baléares

Un bateau est arrivé jeudi soir à Valence après être parti de l'île espagnole de Majorque ramenant à son bord 118 étudiants qui étaient confinés dans un hôtel de l'île où a éclaté un foyer géant de Covid-19, inquiétant tout le pays.

- Le trafic d'êtres humains s'est développé grâce à la pandémie, déplore Washington

Les Etats-Unis ont expliqué jeudi que la pandémie de Covid-19 avait créé un "environnement idéal" pour que le trafic d'êtres humains se développe à travers le monde, les gouvernements redirigeant leurs ressources vers la crise sanitaire tandis que les trafiquants en profitaient pour cibler les plus vulnérables.

- Afrique: record de cas

Le nombre de cas en Afrique "augmente à un rythme alarmant, battant tous les records établis par les pics précédents", s'alarme l'OMS.

- UE: feu vert au retour des touristes canadiens, même non vaccinés

Les Etats membres de l'UE ont donné leur feu vert jeudi à l'ajout du Canada à la liste des pays et territoires dont les voyageurs, même non vaccinés contre le Covid-19, peuvent être admis dans l'Union, selon un communiqué.

- Pakistan: des paramilitaires suspendus pour avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid

La province du Baloutchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, a suspendu sans solde 70 membres des forces paramilitaires pour avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19.

- Le match de rugby Roumanie - Ecosse annulé après des cas de Covid-19

Le test-match opposant la Roumanie à l'Ecosse le 10 juillet à Bucarest a été annulé jeudi après plusieurs cas de Covid-19 dans les rangs du XV du Chardon, a annoncé la Fédération écossaise.

- La WTA et l'ATP annulent des tournois prévus en Chine et au Japon

Les circuits de tennis féminin (WTA) et masculin (ATP) ont annoncé jeudi avoir annulé des tournois en Chine et au Japon prévus pour la fin de l'année en raison des inquiétudes liées au Covid-19 et des restrictions de voyage dans les deux pays.

- Deux doses efficaces contre le variant Delta

Deux doses des vaccins autorisés en Europe semblent protéger contre le très contagieux variant Delta, selon l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Quatre vaccins sont actuellement autorisés au sein de l'Union européenne par l'EMA: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson.

- Près de quatre millions de morts

La pandémie a fait au moins 3.949.567 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché en nombre de décès (605.010), suivi par le Brésil (520.095), l'Inde (399.459), le Mexique (233.047) et le Pérou (192.331).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

