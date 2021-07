Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Plus de quatre millions de morts -

La pandémie de Covid-19 a fait plus de quatre millions de morts officiellement répertoriés, a annoncé mercredi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ajoutant que le bilan réel était "très certainement" plus élevé.

"Nous venons juste de dépasser le tragique jalon de quatre millions de morts du Covid-19 répertoriés qui, très certainement, sous-estime le bilan global", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Mise en garde contre une levée trop large des restrictions -

L'OMS a mis en garde contre une levée trop large des restrictions sanitaires mises en place pour tenter de juguler la pandémie, y compris dans des pays avec un taux de vaccination élevé.

"J'appelle à la plus extrême prudence en ce qui concerne la levée totale des restrictions sanitaires et sociales en ce moment, parce que cela aura des conséquences", a déclaré le Dr Michael Ryan, chargé des urgences sanitaires.

- Brésil: le variant Delta circule à Sao Paulo -

Le variant Delta "circule déjà" dans l'Etat de Sao Paulo, le plus peuplé du Brésil, ont annoncé les autorités sanitaires locales mercredi, confirmant la propagation de la souche détectée initialement en Inde dans le deuxième pays le plus endeuillé par le Covid-19.

- L'Algérie franchit à nouveau la barre des 500 contaminations par jour -

L'Algérie a dépassé mercredi la barre des 500 contaminations quotidiennes, pour la première fois depuis novembre 2020, alors que le pays le plus peuplé du Maghreb craint de plus en plus une nouvelle vague de Covid-19.

- USA: les cas de Covid de nouveau en hausse -

Les cas de Covid-19 augmentent de nouveau aux Etats-Unis, où le variant Delta est devenu le variant dominant, selon les données des autorités sanitaires américaines mercredi.

La moyenne sur sept jours du nombre de nouvelles infections quotidiennes se situait mardi à un peu moins de 13.900 cas, quand elle était d'environ 11.500 il y a deux semaines.

- Cuba: envoi de renforts médicaux dans une région touristique -

Les autorités cubaines ont envoyé mercredi en urgence des médecins et du matériel médical à la région touristique de Matanzas, où les hôpitaux sont débordés par une hausse importante de cas de Covid-19.

- GB: la pandémie a aggravé la situation des plus précaires -

Le niveau de vie a tenu au Royaume-Uni depuis la pandémie en moyenne mais les plus précaires, à savoir les travailleurs indépendants, les familles à bas revenus et les minorités ethniques, ont subi "des privations croissantes", d'après une étude.

- Vers un état d'urgence à Tokyo -

Le gouvernement japonais compte déclarer un nouvel état d'urgence à Tokyo, qui devrait couvrir toute la période des Jeux olympiques qui s'ouvrent dans deux semaines dans la capitale, pour faire face à l'augmentation des cas, selon plusieurs médias locaux.

L'état d'urgence, le quatrième depuis le début de la pandémie, courra jusqu'au 22 août, selon ces médias, alors que les Jeux se tiennent du 23 juillet au 8 août.

- Indonésie: flambée des décès -

Quatrième pays le plus peuplé du monde avec près de 270 millions d'habitants, l'Indonésie a fait état de 1.040 décès imputés sur 24 heures au coronavirus, un record, alors que le nombre quotidien de nouvelles contaminations s'est établi à 34.379.

Des restrictions drastiques étaient déjà en vigueur sur les îles de Java et Bali pour faire face à la propagation du variant Delta mais de nouvelles mesures s'appliqueront désormais à des dizaines de villes de Sumatra (ouest) jusqu'à la Papouasie occidentale (est).

- Chine: nouveau foyer à la frontière birmane -

Quasi débarrassée du Covid depuis 2020, la Chine a fait état d'un foyer grandissant du virus dans une petite ville frontalière avec la Birmanie, pays instable politiquement où l'épidémie fait rage.

- France: appel à la vaccination "massive" -

Le gouvernement français a de nouveau appelé à une "vaccination massive" contre le Covid-19, qui est "la carte maîtresse" pour faire face au "risque d'une quatrième vague rapide" avec la hausse du variant Delta.

- L'Espagne veut accélérer la vaccination des jeunes -

Confrontée à une explosion des cas parmi les jeunes, l'Espagne veut accélérer la vaccination de cette tranche d'âge, afin d'éviter une nouvelle vague de la maladie qui ruinerait la saison touristique et le redémarrage de l'économie.

- Vaccination obligatoire au Turkménistan -

Pays reclus d'Asie centrale, le Turkménistan, l'un des rares Etats au monde à n'avoir déclaré aucun cas de Covid-19, a annoncé qu'il rendait obligatoire la vaccination.

- Le FMI appelle à aider les plus pauvres -

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a exhorté les pays du G20 à agir au plus vite en faveur des pays les plus pauvres, confrontés au risque d'un "double choc dévastateur", à savoir "perdre la course contre le virus" et "manquer l'opportunité de se joindre à une transformation historique vers une nouvelle économie basée sur des fondements verts et numériques".

