Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Des JO de Tokyo à huis clos -

Nouveau coup dur pour les "Jeux de la pandémie": les Jeux olympiques se dérouleront du 23 juillet au 8 août à huis clos sur les sites de Tokyo, en raison de la recrudescence du coronavirus dans la capitale.

Cette annonce est intervenue quelques heures après la décision du gouvernement de remettre en place un état d'urgence sanitaire à Tokyo à compter de lundi jusqu'au 22 août.

La flamme olympique est arrivée vendredi à Tokyo pour un relais sans public.

- Recrudescence en Afrique -

"L'Afrique vient de vivre la semaine la plus désastreuse de l'histoire des pandémies sur le continent. Mais le pire reste à venir, car la troisième vague ne cesse de s'étendre", a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directrice de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique.

L'OMS note cependant des progrès dans la distribution des vaccins. Plus de 1,6 million de doses ont été déployées en Afrique par le mécanisme Covax. Par ailleurs, plus de 20 millions de doses des vaccins Johnson and Johnson/Janssen et Pfizer-BioNTech sont attendues très prochainement.

- Tunisie: système de santé "effondré" -

La situation sanitaire est "catastrophique" en Tunisie, qui enregistre ces dernières semaines un nombre record de contaminations, a annoncé jeudi la porte-parole du ministère de la Santé, évoquant l'"effondrement" du système sanitaire.

La Libye a décidé de fermer ses frontières avec la Tunisie et de suspendre les liaisons aériennes pendant une semaine à cause de la situation sanitaire catastrophique.

- Mesures assouplies pour les vaccinés -

Les résidents britanniques totalement vaccinés seront bientôt dispensés de quarantaine à leur retour en Angleterre depuis de nombreux pays placés sur liste "orange", dont des destinations touristiques comme la France, l'Espagne ou l'Italie.

La Grèce va autoriser de nouveau la présence du public à des évènements sportifs professionnels mais uniquement pour les personnes vaccinées et masquées, a indiqué le ministre grec des Sports jeudi.

- Trois doses -

L'alliance Pfizer/BioNTech prévoit de demander "dans les semaines qui viennent" l'autorisation pour l'injection d'une troisième dose de son vaccin contre le Covid-19, aux Etats-Unis et en Europe notamment. Cette dose de rappel, administrée 6 mois après la seconde dose, vise à assurer une protection immunitaire renforcée.

- Assouplissement au Chili -

Le gouvernement chilien a annoncé jeudi un assouplissement des restrictions sans toutefois rouvrir les frontières, alors que 73 % de ses 19 millions d'habitants sont vaccinés: retour des élèves dans les établissements scolaires, réouverture de nombreux commerces. Le pays, où le couvre-feu est maintenu, a recensé 1,5 million de cas, dont 33.000 décès.

- Vaccin chinois moins efficace contre le variant Gamma -

Les anticorps produits après injection du vaccin chinois CoronaVac, largement utilisé contre le Covid-19 au Brésil, sont moins efficaces contre le variant Gamma que contre la précédente souche du virus présente dans ce pays, selon une étude publiée vendredi.

- Pas vacciné, pas d'entrée au Canada -

Le Canada a commencé à assouplir les restrictions de voyage pour ses citoyens mais le Premier ministre Justin Trudeau a indiqué jeudi que les voyageurs étrangers non-vaccinés ne seraient pas autorisés à entrer dans le pays avant "un bon moment".

- Paris déconseille Espagne et Portugal -

Face à la propagation rapide du variant Delta, le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes conseille aux Français "d'éviter l'Espagne et le Portugal" cet été.

"Ceux qui n'ont pas encore réservé leurs vacances, évitez l'Espagne, le Portugal dans vos destinations, c'est un conseil de prudence", a déclaré Clément Beaune.

Les Portugais devront présenter un pass sanitaire ou un test négatif au coronavirus pour loger dans un hôtel ou avoir accès aux restaurants des régions les plus touchées par la recrudescence de l'épidémie de Covid-19, a décidé jeudi le gouvernement portugais.

- Bolsonaro se lâche -

Le président brésilien Jair Bolsonaro a déclaré jeudi qu'il ne témoignerait pas devant une commission sénatoriale qui enquête sur d'éventuelles irrégularités dans la négociation de vaccins anti-Covid par son gouvernement: "Je chie sur la CPI", a-t-il lancé.

- Finale de l'Euro: inquiétudes de responsables -

Nombre de responsables européens manifestent leur inquiétude au sujet de la finale de l'Euro de football Angleterre-Italie dimanche à Londres.

Ce sera probablement "la plus grande foule rassemblée pour un événement sportif depuis plus de quinze mois au Royaume-Uni", selon le gouvernement britannique.

En France, un foyer de neuf cas positifs au variant Delta a été détecté dans les Vosges (est) parmi des supporteurs de retour de Hongrie où ils avaient assisté à un match de l'Euro.

- Plus de quatre millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.004.966 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi jeudi par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 606.466 décès pour 33.788.896 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 530.179 morts et 18.962.762 cas, l'Inde avec 405.028 morts (30.709.557 cas), le Mexique avec 234.192 morts (2.558.369 cas), et le Pérou avec 193.743 morts (2.071.637 cas).