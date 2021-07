Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Nouveau record de décès en 24 heures en Russie -

La Russie a annoncé mardi avoir enregistré un nouveau record de décès quotidiens dus au coronavirus avec 780 morts, dépassant un précédent record de 752 morts établi samedi.

Le pays qui a enregistré 24.702 nouvelles contaminations en 24 heures est frappé de plein fouet par le variant Delta, apparu en Inde et plus contagieux. Les principaux foyers sont la capitale, Moscou, et la deuxième ville du pays Saint-Pétersbourg, où les mesures de restrictions ont été renforcées ces dernières semaines.

- Accord pour produire Spoutnik V en Inde -

La Russie a annoncé mardi avoir conclu un accord avec le Serum Institute of India (SII), plus grand fabricant de vaccins au monde, pour produire 300 millions de doses par an du vaccin Spoutnik V.

"Ce partenariat stratégique est une étape majeure pour augmenter considérablement nos capacités de production", a déclaré Kirill Dmitriev, patron du Fonds russe des investissements directs (RDIF), financeur du développement de ce vaccin.

- Vaccination obligatoire pour les soignants en France... -

Emmanuel Macron a annoncé lundi soir la vaccination obligatoire pour les personnels des hôpitaux, cliniques et maisons de retraite, ainsi que pour les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées.

Les personnes concernées "auront jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner" a précisé le président français. Le pass sanitaire - test covid négatif ou attestation de vaccination - sera par ailleurs nécessaire "début août" pour fréquenter cafés, restaurants et centres commerciaux et emprunter trains et avions, a-t-il ajouté.

- ... et record de prises de rendez-vous pour la vaccination -

L'annonce d'Emmanuel Macron a été suivie par un nombre record de prises de rendez-vous sur le site leader dans ce domaine, Doctolib, avec près d'un million de réservations faites dans les heures qui ont suivi l'allocution, principalement par des jeunes, selon son patron Stanislas Niox-Chateau.

- Pas de vaccination obligatoire en Allemagne -

L'Allemagne n'a pas "l'intention" de rendre la vaccination anti-Covid obligatoire, a déclaré mardi la chancelière Angela Merkel, qui mise sur la "volonté" des patients et la "publicité" en faveur des vaccins.

- Indicateurs dans le rouge en Tunisie, selon l'OMS -

La Tunisie a le taux de mortalité lié au Covid-19 "le plus fort" de tout le continent africain et de tout le monde arabe, a alerté un représentant de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS),

Le pays enregistre "plus de 100 morts par jour" pour 12 millions d'habitants, ce qui est "vraiment beaucoup", a indiqué Dr Yves Souteyrand à l'AFP, ajoutant que la situation risquait de s'aggraver dans un pays qui a besoin d'aide et de vaccins.

- Centre de vaccination fermé en Malaisie après des contaminations -

Un centre de vaccination contre le Covid-19 de Shah Alam, en Malaisie, a été fermé mardi après la détection de plus de 200 cas positifs parmi son personnel de santé, selon les autorités.

Aucun d'entre eux ne souffre de symptômes graves, probablement parce que la presque totalité des employés du centre ont été vaccinés, a précisé le ministre responsable de la campagne de vaccination, Khairy Jamaluddin.

- Plus de quatre millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4,044 millions de morts dans le monde depuis l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi vers 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, avec 607.400 décès, suivi par le Brésil (534.233), l'Inde (410.784), le Mexique (235.058) et le Pérou (194.488).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L'OMS estime que les décès pourraient être deux à trois fois plus élevés.

