Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: le point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- 200 millions d'Européens vaccinés -

Deux cents millions d'Européens ont été complètement vaccinés contre le Covid-19, soit plus de la moitié de la population adulte, a annoncé jeudi la Commission européenne qui a fixé un objectif de 70% d'adultes vaccinés cet été.

La présidente de la Commission Ursula von der Leyen a ajouté que l'UE prévoyait de faire don de "plus de 200 millions de doses de vaccins aux pays à revenus faibles et intermédiaires avant la fin de l'année", soit le double de l'objectif qu'elle s'était fixé jusque-là.

- Variant Delta: source d'incertitude pour la zone euro -

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'est inquiétée jeudi de "l'incertitude croissante" liée à la remontée des courbes d'infections alimentée par le variant Delta, qui conforte l'institution dans son choix de maintenir le cap d'une politique monétaire accommodante.

- Royaume-Uni: l'activité menacée de paralysie -

Avec l'explosion du nombre de contaminations du fait du variant Delta, des centaines de milliers de cas contacts sont contraints de s'isoler au Royaume-Uni, ce qui entraîne des perturbations dans de nombreux secteurs, comme l'alimentaire ou les transports.

Des chaînes de supermarchés, producteurs de viande et transporteurs ont fait état d'un manque de main-d'oeuvre.

- L'Inde dément les 4 millions de morts -

Le gouvernement indien a rejeté jeudi les conclusions de récentes études qui évaluent le nombre des morts dues au Covid-19 en Inde à plusieurs millions, soit bien plus que le chiffre officiel d'environ 420.000.

Une étude réalisée par un organisme de recherche américain estimait mardi à entre 3,4 et 4,7 millions le nombre de décès du coronavirus en Inde.

- Vaccins: retards de livraison en Argentine -

L'Argentine s'est plainte auprès de la Russie de retards dans la livraison de doses du vaccin anti-Covid Spoutnik V, brandissant la menace d'une rupture du contrat, a annoncé jeudi le gouvernement argentin.

En décembre, l'Argentine était devenu le premier pays d'Amérique latine à approuver le vaccin Spoutnik et un des premiers dans le monde.

Un peu plus de 17 millions d'Argentins ont reçu une première injection de vaccin et moins de six millions sont totalement immunisés.

- Dose supplémentaire préconisée en Islande -

Les Islandais vaccinés avec Janssen sont invités à recevoir une dose supplémentaire après la mi-août pour accroître leur résistance face au variant Delta, ont annoncé les autorités sanitaires, confronté à un redémarrage épidémique malgré un fort taux de vaccination.

- Plus de 4,1 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.128.543 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 610.125 décès, suivis du Brésil (547.016 morts), de l'Inde (418.987), du Mexique (237.207) et du Pérou (195.429).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

