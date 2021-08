Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Campagne de rappel aux Etats-Unis -

Les autorités sanitaires américaines ont annoncé une campagne de rappel pour tous les Américains à partir du 20 septembre.

"Les données montrent clairement que la protection contre l'infection (...) commence à baisser avec le temps après les premières doses de vaccin (...) ajouté à la dominance du variant Delta", constatent-elles.

De son côté, le président Joe Biden a annoncé des mesures pour contrer certains gouverneurs, opposés au masque obligatoire dans les écoles malgré les recommandations des autorités sanitaires.

- Nouvelles restrictions en Israël -

De nouvelles restrictions sanitaires sont entrées en vigueur mercredi en Israël. L'obligation de montrer un certificat de vaccination ou un test PCR négatif pour se rendre dans des restaurants, hôtels, musées et bibliothèques et assister à des événements culturels et sportifs a été rétablie.

L'Etat hébreu a commencé la semaine dernière à injecter une troisième dose de vaccin aux personnes âgées de 50 ans et plus, malgré l'appel de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en faveur d'un moratoire sur les rappels afin de laisser plus de vaccins disponibles pour les pays pauvres.

- Manifestation en Lettonie contre les restrictions -

Plus de 5.000 manifestants, selon la police, sont descendus dans la rue mercredi à Riga pour protester contre les mesures anti-Covid et les plans du gouvernement letton pour rendre la vaccination obligatoire pour de nombreuses professions. Il s'agit de la plus grande manifestation en Lettonie depuis 2009.

- Record de cas en 24H au Mexique -

Le Mexique a enregistré mercredi 28.953 nouvelles infections au Covid-19, un record en 24H depuis le début de la pandémie, et 940 décès, le chiffre le plus élevé depuis le 2 mars. Le coronavirus a tué plus de 250.000 personnes dans ce pays de 126 millions d'habitants, le quatrième le plus endeuillé du monde.

- Nouvelle-Zélande : vers une aggravation -

Les Néo-Zélandais doivent s'attendre à de nouveaux cas de Covid-19, a mis en garde la Première ministre Jacinda Ardern, au lendemain de sa décision de confiner le pays après l'apparition du premier cas d'origine locale en six mois.

L'archipel a été salué à l'étranger pour sa gestion efficace de l'épidémie qui, jusqu'à présent, n'a fait que 26 morts pour une population de cinq millions d'habitants.

- La Polynésie étend le confinement -

En Polynésie française, le haut-commissaire a annoncé une extension du confinement à tout le week-end, alors que le taux d'incidence continue d'augmenter, atteignant désormais 2.614 cas de Covid pour 100.000 habitants.

Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, rare territoire exempt de Covid-19, estime que la vaccination obligatoire de toute la population n'était "plus un sujet tabou", compte tenu des risques du variant Delta.

- Le pape défend la vaccination -

Se faire vacciner contre le Covid-19 est "un acte d'amour", a plaidé le pape François en appelant tous les croyants à se faire immuniser.

"Grâce à Dieu et au travail de beaucoup, nous avons maintenant des vaccins pour nous protéger contre le Covid-19", a-t-il dit dans un message vidéo destiné à soutenir une campagne d'incitation à la vaccination aux Etats-Unis et dans d'autres pays du continent américain.

- Antilles: nouveaux renforts et évacuations -

De nouveaux renforts de soignants seront envoyés vendredi en Guadeloupe et Martinique (Antilles) d'où une dizaine de malades devraient être évacués vers Paris dans les prochains jours.

- Canada: le général qui dirigeait la campagne de vaccination accusé d'agression sexuelle -

L'ancien responsable de la coordination de la campagne de vaccination anti-Covid au Canada, qui a dû quitter ses fonctions à cause d'une enquête militaire le concernant, est officiellement accusé d'agression sexuelle, a-t-il indiqué mercredi aux médias.

Les faits allégués remontent à 1988, quand Dany Fortin étudiait au Collège militaire royal du Canada, au Québec, a précisé son avocat. L'officier a fermement démenti ces accusations

- Plus de 4,3 millions de morts -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4.381.911 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 623.322 décès, devant le Brésil (570.598 morts) et l'Inde (432.519 morts).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population.

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est calculé à partir des chiffres officiels.

