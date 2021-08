Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- La justice espagnole décide la levée du couvre-feu à Barcelone -

Un tribunal de la très touristique région de Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, a décidé la levée du couvre-feu instauré le mois dernier à Barcelone et dans d'autres municipalités par le gouvernement catalan pour freiner une nouvelle vague de Covid-19.

- Voyageurs du Maroc et d'Algérie sur liste rouge en France -

Les voyageurs en provenance du Maroc et d'Algérie non vaccinés devront justifier d'un motif impérieux, présenter un test négatif et s'auto-isoler 10 jours à leur arrivée en France, après le placement de ces deux pays sur la liste rouge de la circulation du Covid.

- L'UE reconnaît les pass sanitaires de la Turquie et de l'Ukraine -

L'Union européenne reconnaîtra à partir de vendredi les "pass sanitaires" nationaux de la Turquie, de l'Ukraine et de la Macédoine du Nord, permettant ainsi à leurs résidents de voyager plus facilement en Europe, a annoncé la Commission européenne.

- Biden recevra une troisième dose de vaccin -

Le président américain Joe Biden et son épouse Jill se feront tous deux injecter une troisième dose de vaccin, une fois que la campagne de rappel des sérums de Pfizer et de Moderna sera lancée aux Etats-Unis fin septembre.

- Pfizer et AstraZeneca face au variant Delta -

Le vaccin de Pfizer/BioNtech est plus efficace pour lutter contre les infections liées au variant Delta du coronavirus que celui d'Oxford/AstraZeneca, mais son efficacité décline plus rapidement, selon une étude britannique.

Après quatre à cinq mois, le niveau de protection offert par les deux vaccins devient similaire, selon cette étude de chercheurs de l'université d'Oxford, qui n'a pas encore été validée par des pairs.

- Le président ivoirien reprend ses activités -

Le président ivoirien Alassane Ouattara est sorti d'un isolement de deux semaines, au cours duquel il a été testé positif au Covid-19, puis négatif.

- Prison pour refus du masque à Singapour -

Un Britannique a été condamné à six semaines de prison à Singapour pour ne pas avoir porté de masque et avoir agressé des policiers, ont indiqué les autorités du pays d'Asie du Sud-Est.

- 1er cas au Village paralympique -

Un premier cas de Covid-19 a été recensé au Village paralympique, ont annoncé les organisateurs des Jeux paralympiques de Tokyo, à cinq jours de l'ouverture de l'événement, alors que le Japon fait face à des nombres d'infections record.

La personne concernée est membre du personnel lié aux Jeux et ne réside pas au Japon.

- Près de 4,4 millions de morts -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4.392.364 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, jeudi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 624.253 décès, devant le Brésil (571.662 morts), l'Inde (433.049), le Mexique (250.469) et le Pérou (197.659).

L'Iran a franchi jeudi la barre des 100.000 morts.

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est calculé à partir des chiffres officiels.

