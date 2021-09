Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Le Danemark lève l'obligation du pass sanitaire -

Pionnier dans l'introduction du pass sanitaire, le Danemark a levé l'obligation de ce laisser-passer dans presque tous ses lieux publics, à quelques jours de la levée de toutes les restrictions malgré la menace d'une quatrième vague en Europe.

- L'Ecosse se résout au passeport vaccinal -

Le gouvernement écossais a annoncé l'introduction d'un passeport vaccinal pour accéder aux discothèques et à certains matchs de football, la nation devenant la première du Royaume-Uni à adopter une telle mesure face à un bond des cas attribué à la rentrée scolaire.

- Vaccins: un responsable européen défend la 3e dose -

Le commissaire européen chargé de coordonner l'approvisionnement de l'UE en vaccins anti-covid, Thierry Breton, a rejeté les critiques de l'OMS au sujet des 3e doses de rappel dans les pays riches alors que des pays pauvres attendent toujours leurs premières doses.

Les 300 à 350 millions de doses nécessaires pour effectuer des rappels de vaccins dans l'UE représenteraient seulement un mois de la production européenne, a-t-il expliqué.

- La campagne de la 3ème dose lancée en France -

La campagne de rappel de vaccination, dite de troisième dose, a été lancée en France auprès des personnes les plus âgées et les plus vulnérables, afin de compenser la baisse d'efficacité des vaccins après plusieurs mois.

- Grèce: vaccination obligatoire des soignants -

La vaccination obligatoire pour les personnels de santé entre en vigueur en Grèce, sous peine de mise à pied.

Quelque 10.000 professionnels non vaccinés sont concernés par une menace de suspension, soit 10% des effectifs totaux, selon les estimations de la Fédération des travailleurs des hôpitaux publics.

- L'Egypte compte produire 1 milliard de vaccins Sinovac par an -

L'Egypte, qui a commencé la fabrication de vaccins du laboratoire chinois Sinovac, envisage de produire un milliard de vaccins anticovid par an, ce qui ferait d'elle "le plus grand producteur de vaccins du Moyen-Orient et d'Afrique".

- Israël: rentrée scolaire malgré un record de contaminations -

Les cours ont repris pour une grande majorité d'élèves en Israël alors que le pays enregistre un taux record de contaminations lié à la propagation du variant Delta.

- Portugal: Britanniques et Brésiliens exemptés de quarantaine -

Les passagers originaires du Royaume-Uni et du Brésil ne sont plus tenus d'observer une quarantaine à cause des restrictions liées au coronavirus à leur arrivée au Portugal, a annoncé le gouvernement portugais.

- Google: pas d'obligation de présentiel avant janvier 2022 -

Google a repoussé le retour obligatoire de ses employés au bureau à janvier 2022, comme ses voisins de la Silicon Valley, inquiets de la propagation du variant Delta du Covid-19.

- 4,5 millions de morts dans le monde -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4.518.163 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi mercredi en milieu de journée par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché au monde depuis le début de la pandémie, avec 640.108 morts, devant le Brésil (580.413), l'Inde (439.020), le Mexique (259.326) et le Pérou (198.295).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est calculé à partir des chiffres officiels.

