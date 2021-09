Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Au moins 15 millions de doses de vaccin anti-Covid jetées depuis mars aux Etats-Unis

Au moins 15 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été jetées aux Etats-Unis depuis le 1er mars, selon le média américain NBC mercredi, citant des informations obtenues auprès des autorités sanitaires américaines. Les raisons peuvent être diverses: date de péremption passée, erreur de dilution, problèmes de réfrigération, fioles fissurées...

- Cuba vaccinera enfants et adolescents à partir de vendredi

Cuba vaccinera à partir de vendredi les enfants et adolescents de deux à 18 ans avec ses propres vaccins Abadala et Soberana, une condition fixée par le gouvernement avant de rouvrir les écoles, selon l'annonce officielle mercredi.

- Autriche: enquête sur une fuite de résultats de tests Covid

Les autorités autrichiennes ont annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête après la fuite de dizaines de milliers de résultats de tests positifs au Covid-19 dans la province du Tyrol.

- Moderna demande l'autorisation pour une dose de rappel aux Etats-Unis

Moderna a annoncé mercredi avoir soumis à l'Agence américaine des médicaments de premières données dans le but d'obtenir l'autorisation pour une dose de rappel aux Etats-Unis.

- Le Danemark lève l'obligation du pass sanitaire

Pionnier dans l'introduction du pass sanitaire, le Danemark a levé l'obligation de ce laisser-passer dans presque tous ses lieux publics, à quelques jours de la levée de toutes les restrictions malgré la menace d'une quatrième vague en Europe.

- Vaccins: un responsable européen défend la 3e dose

Le commissaire européen chargé de coordonner l'approvisionnement de l'UE en vaccins anti-covid, Thierry Breton, a rejeté les critiques de l'OMS au sujet des 3e doses de rappel dans les pays riches alors que des pays pauvres attendent toujours leurs premières doses.

- La campagne de la 3ème dose lancée en France

La campagne de rappel de vaccination, dite de troisième dose, a été lancée en France auprès des personnes les plus âgées et les plus vulnérables, afin de compenser la baisse d'efficacité des vaccins après plusieurs mois.

- Une troisième dose de vaccin anti-Covid proposée à 500.000 Britanniques immuno-déprimés

Environ un demi-million de personnes dont le système immunitaire est gravement affaibli se verront offrir une troisième dose d'un vaccin contre le coronavirus au Royaume-Uni, a annoncé mercredi le gouvernement.

- "Pas de besoin urgent" d'une dose de vaccin en plus, selon une agence européenne

Il n'y a actuellement "pas de besoin urgent" d'administrer une dose supplémentaire de vaccin pour renforcer l'immunisation contre le Covid-19 dans la population en général, a affirmé mercredi l'agence européenne chargée des maladies.

- Google: pas d'obligation de présentiel avant janvier 2022

Google a repoussé le retour obligatoire de ses employés au bureau à janvier 2022, comme ses voisins de la Silicon Valley, inquiets de la propagation du variant Delta du Covid-19.

- Plus de 1.150 décès en une journée au Mexique

Le Mexique a enregistré mercredi 1.177 décès dus au Covid-19 en une journée, le nombre le plus élevé durant la troisième vague de la pandémie qui frappe le pays d'Amérique latine. Le bilan total est de 260.503 morts depuis le début de l'épidémie.

- Elton John va sortir un nouvel album, conçu pendant le confinement

La superstar de la pop britannique, Elton John, a annoncé mercredi la sortie le mois prochain d'un nouvel album intitulé "The Lockdown Sessions", conçu pendant le confinement avec une pléiade d'artistes.

- 4,5 millions de morts dans le monde

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4.518.163 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi mercredi en milieu de journée par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché au monde depuis le début de la pandémie, avec 640.108 morts, devant le Brésil (581.150), l'Inde (439.020), le Mexique (259.326) et le Pérou (198.295).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est calculé à partir des chiffres officiels.

burx-cn/roc