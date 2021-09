Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Retard de vaccination en Afrique, l'UE va renvoyer des vaccins -

L'Union européenne a accepté de renvoyer des millions de doses de vaccin contre le Covid-19 fabriquées en Afrique du Sud, qui cessera d'exporter hors du continent, a annoncé jeudi un envoyé spécial de l'Union africaine.

L'entreprise sud-africaine Aspen Pharmacare, qui produit le vaccin de Johnson & Johnson dans le cadre d'un contrat avec le géant pharmaceutique américain, cessera également d'envoyer des doses en Europe.

Selon le directeur des Centres de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC) africains, John Nkengasong, le nombre de personnes ayant été entièrement vaccinées contre le coronavirus sur le continent est désormais d'environ 2,93%.

42 des 54 pays d'Afrique , soit huit pays sur dix en Afrique risquent de manquer l'objectif fixé au niveau mondial de vacciner 10% de la population la plus vulnérable au Covid-19 d'ici fin septembre, selon le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique.

- "Mu" prédominant en Colombie -

Le nouveau variant du coronavirus, baptisé "Mu" et identifié pour la première fois en Colombie en janvier, est aujourd'hui prédominant dans le pays et à l'origine de la vague la plus meurtrière de la pandémie au printemps dernier, ont indiqué jeudi les autorités sanitaires.

Les contaminations et les décès ont atteint entre avril et juin 2021 un niveau record, avec alors jusqu'à 700 décès par jour, et un système hospitalier au bord de l'effondrement.

Le variant B.1.621, selon la nomenclature scientifique, a été classé fin août comme "variant à suivre" par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

- Manifestation au Ghana -

Des commerçants ghanéens ont manifesté jeudi à la frontière du Ghana avec la Côte d'Ivoire pour réclamer l'ouverture des frontières terrestres fermées par le président Nana Akufo-Addo pour freiner la propagation du Covid-19, et dénoncé l'effondrement économique de leurs entreprises.

Le Ghana a mis en place des restrictions aux passages frontaliers depuis plus d'un an. Seul le trafic de fret est autorisé aux frontières.

- La Norvège repousse sa réouverture totale -

La Norvège a de nouveau différé jeudi la levée totale de ses restrictions sanitaires, sur fond de nombre record de nouveaux cas de Covid-19 ces derniers jours, et a étendu l'offre de vaccins aux 12-15 ans.

"Une poursuite de la réouverture (de la société, ndlr) aujourd'hui donnerait un risque accru de contamination", a justifié la Première ministre Erna Solberg.

- Abou Dhabi lève la quarantaine pour les touristes vaccinés -

Les touristes vaccinés n'auront plus besoin d'effectuer une quarantaine à leur arrivée à Abou Dhabi, a annoncé l'émirat, qui n'a enregistré jeudi aucun décès lié au coronavirus pour la première fois en dix mois.

- 4,5 millions de morts dans le monde -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4.529.715 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi jeudi a 10H00 GMT par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché au monde depuis le début de la pandémie, avec 643.558 morts, devant le Brésil (581.150), l'Inde (439.529), le Mexique (260.503) et le Pérou (198.329).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est calculé à partir des chiffres officiels.

