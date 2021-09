Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Restrictions levées à Manille -

En vigueur depuis un mois pour contenir un nombre record de cas de Covid liés au très contagieux variant Delta, le confinement de Manille va être levé cette semaine et remplacé par des mesures localisées, ont annoncé lundi les autorités philippines.

- Nouvelle-Zélande: prochain déconfinement -

La Nouvelle-Zélande va mettre fin cette semaine au confinement national de l'archipel, a annoncé la Première ministre Jacinda Ardern, précisant qu'il resterait en vigueur à Auckland, la grande ville de l'Île du Nord où le variant Delta est apparu pour la première fois mi-août.

- Cuba: réouverture des frontières à la mi-novembre -

Cuba rouvrira progressivement ses frontières aux touristes à partir du 15 novembre, sans exiger de tests PCR à l'arrivée comme il le fait actuellement, afin de relancer une activité économique vitale pour l'île, a annoncé le ministère du Tourisme.

- Finlande: levée des restrictions après 80% de vaccinés -

La Finlande lèvera les dernières restrictions en vigueur pour lutter contre le Covid-19 quand 80% des plus de 12 ans seront complètement vaccinés, a annoncé le gouvernement, une barre qui devrait être atteinte d'ici octobre.

- Rallonge budgétaire au système de santé britannique -

Le gouvernement britannique a annoncé lundi une enveloppe supplémentaire de 5,4 milliards de livres pour aider le service public de santé britannique (NHS) à "gérer les pressions immédiates de la pandémie", notamment les retards de soins accumulés à cause de l'épidémie.

- Italie: l'espérance de vie recule -

En Italie, le Covid-19 a fait reculer l'espérance de vie de 1,2 année en 2020, et de plus de quatre ans dans certaines provinces les plus durement éprouvées, a annoncé l'Institut national statistique.

En 2020, l'espérance de vie à la naissance s'est établie à 82 ans: 79,7 ans pour les hommes et 84,4 ans pour les femmes, contre 81 ans et 85,3 ans en 2019.

- La Nouvelle-Calédonie se reconfine -

Un confinement strict d'une durée de 15 jours débutera mardi en Nouvelle-Calédonie, où trois cas autochtones de Covid-19 ont été détectés alors que l'archipel français était jusqu'ici préservé de la maladie.

- France: pass sanitaire allégé dans les centres commerciaux -

En France, le pass sanitaire ne sera plus obligatoire à partir de mercredi à l'entrée des centres commerciaux situés dans les départements où le taux d'incidence du coronavirus s'est maintenu sous le seuil des 200 pour 100.000 habitants sur une semaine.

- Plus de 4,56 millions de morts -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4.565.622 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi lundi en milieu de journée par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (649.319), devant le Brésil (583.810) et l'Inde (440.752), le Mexique (263.140) et le Pérou (198.488), selon les chiffres officiels.

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

