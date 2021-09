Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Des ONG climat pour le report de la COP26 -

Entre inégalités de vaccination et quarantaine coûteuse, la conférence climat de l'ONU de novembre à Glasgow (Ecosse) ne pourra être "juste et inclusive" et doit donc être reportée, ont plaidé mardi les ONG climat.

"Cet appel au report de la COP26 ne signifie en aucun cas un report des actions climatiques urgentes ni un boycott des discussions climat", précise le Climate Action Network, qui regroupe quelque 1.500 ONG dont Greenpeace, WWF, Action Aid, Oxfam ou encore Amnesty international.

- Vaccin Novavax pour le Japon -

Le Japon va acquérir 150 millions de doses du vaccin anti-Covid de l'américain Novavax sous réserve de l'approbation réglementaire de ce produit, annonce mardi le groupe pharmaceutique nippon Takeda, qui va le fabriquer et le distribuer dans le pays.

La biotech Novavax a affirmé en juin que son vaccin était efficace à plus de 90%, y compris contre les variants, après une étude réalisée sur près de 30.000 personnes aux Etats-Unis et au Mexique.

- Annulation du Rallye du Japon -

Le Rallye du Japon, qui aurait dû être la finale du Championnat du monde des rallyes (WRC) du 11 au 14 novembre, est annulé à cause de la pandémie de coronavirus, ont annoncé les organisateurs mardi.

Une manche de remplacement doit être annoncée prochainement, indique le WRC sur son site internet.

- Un Vietnamien lourdement condamné -

Un Vietnamien de 28 ans a été condamné à cinq ans de prison pour avoir enfreint les règles de quarantaine de son pays et transmis le Covid-19 à plusieurs personnes dont l'une est décédée.

- Plus de 4,57 millions de morts -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4.574.225 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi mardi à 10H00 GMT par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (649.426), devant le Brésil (583.810) et l'Inde (441.042), le Mexique (263.470) et le Pérou (198.523), selon les chiffres officiels.

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

burs-kd/ber/abb